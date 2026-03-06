南魚沼市の旅館でノロウイルスによる食中毒、40人が発熱・吐き気など訴え 8日まで営業停止処分【新潟】
県は、南魚沼市の旅館で提供された食事を原因とするノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。40人が下痢や嘔吐の症状を訴えましたが、全員快方に向かっています。
県によりますと3月2日午前8時半ごろ、患者の家族から南魚沼保健所に「2月25日に南魚沼市内の旅館『五倫荘』に宿泊した複数名が胃腸炎症状を呈している」と連絡がありました。南魚沼保健所が調査したところ、2月25日～28日に南魚沼市内の旅館『五倫荘』に宿泊した18グループ40人が発熱、下痢や吐き気・おう吐などの症状を呈していたことが判明。
検査の結果、7グループ12人と調理従事者3人からノロウイルスが検出されましたが、全員快方に向かっているということです。南魚沼保健所は、この旅館が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、3月6日～8日まで営業停止処分としました。
県は、加熱調理食品を十分に加熱することなどを呼びかけています。
