¡Ú2026 WBC¡ÛÁ´¹ñ9¤«½ê¤Ç¡ÖÌµÎÁ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡×³«ºÅ¡£¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤ÎÆÃÀ½¥Ï¥ê¥»¥ó¤â¤é¤¨¤ë¤è¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝÌîµåÂç²ñ¡Ö2026 World Baseball Classic¡ÊWBC¡Ë¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
WBC¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£±à¤Ï¡¢Netflix¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯3·î6Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÀï4»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤è¤¦¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤ò¡¢Á´¹ñ9¤«½ê¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¤Ç¤Ïµ¼Ô²ñ¸«É÷¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤â
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©¡¦ÅìµþÅÔ¡¦ÀÅ²¬¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦¼¢²ì¸©¡¦ÂçºåÉÜ¡¦¹Åç¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¤ÎÁ´¹ñ9¤«½ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÌµÎÁ¡¦ÅöÆü»öÁ°ÃêÁªÀ©¡Ë¡£
Netflix¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤ë»î¹ç¤òÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢WBC¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢»²²Ã¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ½¥Ï¥ê¥»¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¡¢Çï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤Ç²ñ¾ì¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅ²ñ¾ì¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï³«ºÅÍ½ÄêÆü¡Ë
ÀéÍÕ¸©¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¡¿GRAND MALL 1³¬ ¥°¥é¥ó¥É¥³¡¼¥È¡Ê3·î6Æü¡¢7Æü¡Ë
ÂçºåÉÜ¡¡¥»¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å·Èþ¡¿AMAMI STADIUM¡Ê3·î7Æü¡Ë
µÜ¾ë¸©¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀçÂæ¾å¿ù¡¿4³¬ KAMISUGI ONE PARK¡Ê3·î7Æü¡Ë
°¦ÃÎ¸©¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËÀî¡¿1³¬ ¥µ¥¦¥¹¥³¡¼¥È¡Ê3·î7Æü¡Ë
¼¢²ì¸©¡¡Ê¿ÏÂÆ²¥Ó¥Ð¥·¥Æ¥£É§º¬Å¹¡¿¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¶¡Ê3·î7Æü¡Ë
ÅìµþÅÔ¡¡Shibuya Sakura Stage¡¿404 Not Found¡Ê3·î6Æü¡¢7Æü¡¢8Æü¡¢10Æü¡Ë
ÀÅ²¬¸©¡¡¿·ÀÅ²¬¥»¥Î¥Ð¡¿5³¬ ¥»¥Î¥Ð¤Ò¤í¤Ð¡Ê3·î7Æü¡Ë
¹Åç¸©¡¡LECT¡¿1³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê3·î7Æü¡Ë
¼¯»ùÅç¸©¡¡A¡ÝZ ¤Ï¤ä¤ÈÅ¹¡¿1³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê3·î7Æü¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢Å¬µ¹È¯É½Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢3·î6Æü¤È7Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤ÇWBC¤Îµ¼Ô²ñ¸«É÷¤Î¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤ä¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤¹þ¤á¤ëÂç·¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Î»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀîºê½¡Â§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜÀï¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤ë»î¹çÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤ä»î¹ç¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï17»þ³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
