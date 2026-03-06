¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬1Ç¯¤Õ゙¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍèÆü¡ª¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥Õ゚¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
ËÜÇ¯ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ(R)¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£¼ç±éºî¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥Õ゚¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤«゙2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°áÁõ
ËÜºî¤Ç¡¢Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ò゚¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Ìî¿´²È¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥µ゙¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Î¥·゙¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Æ゙¥£¤«゙ÍèÆü¤·¡¢¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¢£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¶½Ê³¡ª
±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥Õ゚¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ò゚¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Ìî¿´²È¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥µ゙¡¼(¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á)¤ÎÊª¸ì¡£
¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥¹゙¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¡¢¤¦¤½¤Ä¤¤Æ゙½÷¤¿¤é¤·¤Æ゙¼«¸ÊÃæ¤Ê¡ÈºÇÄãÃË¡É¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇ¹â¤Î¥í¥Þ¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¼çÍ×¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó245²¯±ß¤òÆÍÇË(26Ç¯2·î28Æü¸½ºß)¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ9ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ç¤â¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¼ç±é¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤È´ÆÆÄ¤Î¥·゙¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Æ゙¥£¤ÎÍèÆü¤¬¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ï゙¥ë¤Æ゙¤¢¤ë¥¨¥ó¥È゙¥¦Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡¢Åìµþ2025¥Æ゙¥Õ¥ê¥ó¥Ò゚¥Ã¥¯ÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀî¸ý¸ù¿Í¤µ¤ó(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö)¤â»²²Ã¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
3·î5Æü¸á¸å18»þÈ¾²á¤®¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Û゙¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥Æ¥£¥ß¡¼(¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Î°¦¾Î)¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ìó500Ì¾½¸·ë¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬MAX¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡ª¡×¡Ö¥Æ¥£¥ß¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¤¢¤²¤ÆÂç¶½Ê³¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿»ý¤ÁÊª¤ËÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ä¥Ï¥°¤Þ¤Ç²÷¤¯±þ¤¸¤Ê¤¬¤éÈà¤é¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¡¢ÊÔ½¸¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý¸ù¿Í¤µ¤ó¤â¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡ÈÅìµþ¡¦¾åÌî¤Ç¤Î»£±Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÎÍèÆü¤Î»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý(¥Õ¥¡¥ó)¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Æ¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀî¸ý¸ù¿Í¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁá¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°§»¢¡£
Â³¤±¤ÆÀî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ì¸À´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(ÆüËÜ¤Ç¤Î)»£±Æ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Ë¤«¤ÊÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡È¥Þ¡¼¥Æ¥£¤È¥¨¥ó¥É¥¦¤È¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸»î¹ç¡É¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î2·î¤ËÅìµþ¤Î¾åÌî¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍèÆü¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤·¡¢¾åÌî¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤»¤ë¥Á¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤äÅìµþ¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢½ª»Ï¤´µ¡·ù¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£
¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¾åÌî²¸»ò¸ø±à¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¡¢¹ÖÆ²¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1950Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¼«¿ÈÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¡á¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥É¥¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤È¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂîµå¤Î»î¹ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜµ¤¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀî¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡Ö¥³¥È(Àî¸ý)¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤òÁá¤¯ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Î±éµ»¤òÂçÀä»¿¡£¹µ¤¨¼¼¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÊì¿Æ¤È°§»¢¤Ç¤¤¿¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂîµå±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù(2002Ç¯)¤ÇÅ·ºÍÈ©¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ú¥³¤ò±é¤¸¤¿·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¤Æ¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥àÆÃÀ½·§¼ê¡×¤ò¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£·§¼ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤È¤«¤¿¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
·¦ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤ÂçÏÂÉï»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç·¦ÄÍ!?¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥£¥à(¥Æ¥£¥â¥·¡¼)¤È¥¸¥ç¥·¥å¤ÈÀî¸ý¤µ¤ó¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä²¶¤¬°ìÈÖ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡ª(¾Ð)¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÍ¶¤¦¤È¡¢¡Ö(¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤Ï)24Ç¯Á°¡¢¥Æ¥£¥à¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âîµå¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥Æ¥£¥à¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇÇ¯¾¯¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡ª¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Æ¥£¥à¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÌµÀÕÇ¤¤ÇºÇÄã¤ÇÇËÅ·¹Ó¤ÊÃË¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥£¥à¤¬±é¤¸¤ë¤È¤½¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤µ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¸Â¸½Ñ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ë¡Öº£²ó¡¢ÌÜ¤äÊ·°Ïµ¤¡¢Å»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤Ê¤É¤¬¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡ÖÅú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ËÍ¤Ï±éµ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤â¡ØÄÀÌÛ -¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹-¡Ù¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Àºº²¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤óº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢ÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£!!¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡ÖºÇ¹â!!¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¥ã¥Î¥óË¤¤¬È¯¼Í¡ªÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥Õ゚¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ï3·î13Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿±üÂ¼É´·Ã
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°áÁõ
ËÜºî¤Ç¡¢Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ò゚¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Ìî¿´²È¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥µ゙¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Î¥·゙¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Æ゙¥£¤«゙ÍèÆü¤·¡¢¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¢£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¶½Ê³¡ª
±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥Õ゚¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ò゚¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Ìî¿´²È¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥µ゙¡¼(¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á)¤ÎÊª¸ì¡£
¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥¹゙¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¡¢¤¦¤½¤Ä¤¤Æ゙½÷¤¿¤é¤·¤Æ゙¼«¸ÊÃæ¤Ê¡ÈºÇÄãÃË¡É¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇ¹â¤Î¥í¥Þ¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¼çÍ×¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó245²¯±ß¤òÆÍÇË(26Ç¯2·î28Æü¸½ºß)¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ9ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ç¤â¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¼ç±é¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤È´ÆÆÄ¤Î¥·゙¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Æ゙¥£¤ÎÍèÆü¤¬¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ï゙¥ë¤Æ゙¤¢¤ë¥¨¥ó¥È゙¥¦Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡¢Åìµþ2025¥Æ゙¥Õ¥ê¥ó¥Ò゚¥Ã¥¯ÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀî¸ý¸ù¿Í¤µ¤ó(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö)¤â»²²Ã¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
3·î5Æü¸á¸å18»þÈ¾²á¤®¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Û゙¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥Æ¥£¥ß¡¼(¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Î°¦¾Î)¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ìó500Ì¾½¸·ë¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬MAX¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡ª¡×¡Ö¥Æ¥£¥ß¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¤¢¤²¤ÆÂç¶½Ê³¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿»ý¤ÁÊª¤ËÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ä¥Ï¥°¤Þ¤Ç²÷¤¯±þ¤¸¤Ê¤¬¤éÈà¤é¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¡¢ÊÔ½¸¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý¸ù¿Í¤µ¤ó¤â¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡ÈÅìµþ¡¦¾åÌî¤Ç¤Î»£±Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÎÍèÆü¤Î»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý(¥Õ¥¡¥ó)¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Æ¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀî¸ý¸ù¿Í¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁá¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°§»¢¡£
Â³¤±¤ÆÀî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ì¸À´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(ÆüËÜ¤Ç¤Î)»£±Æ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Ë¤«¤ÊÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡È¥Þ¡¼¥Æ¥£¤È¥¨¥ó¥É¥¦¤È¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸»î¹ç¡É¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î2·î¤ËÅìµþ¤Î¾åÌî¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍèÆü¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤·¡¢¾åÌî¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤»¤ë¥Á¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤äÅìµþ¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢½ª»Ï¤´µ¡·ù¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£
¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¾åÌî²¸»ò¸ø±à¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¡¢¹ÖÆ²¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1950Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¼«¿ÈÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¡á¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥É¥¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤È¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂîµå¤Î»î¹ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜµ¤¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀî¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡Ö¥³¥È(Àî¸ý)¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤òÁá¤¯ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Î±éµ»¤òÂçÀä»¿¡£¹µ¤¨¼¼¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÊì¿Æ¤È°§»¢¤Ç¤¤¿¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂîµå±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù(2002Ç¯)¤ÇÅ·ºÍÈ©¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ú¥³¤ò±é¤¸¤¿·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤·¤Æ¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥àÆÃÀ½·§¼ê¡×¤ò¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£·§¼ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤È¤«¤¿¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
·¦ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤ÂçÏÂÉï»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç·¦ÄÍ!?¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥£¥à(¥Æ¥£¥â¥·¡¼)¤È¥¸¥ç¥·¥å¤ÈÀî¸ý¤µ¤ó¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä²¶¤¬°ìÈÖ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡ª(¾Ð)¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÍ¶¤¦¤È¡¢¡Ö(¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤Ï)24Ç¯Á°¡¢¥Æ¥£¥à¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âîµå¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥Æ¥£¥à¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇÇ¯¾¯¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡ª¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Æ¥£¥à¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÌµÀÕÇ¤¤ÇºÇÄã¤ÇÇËÅ·¹Ó¤ÊÃË¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥£¥à¤¬±é¤¸¤ë¤È¤½¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤µ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¸Â¸½Ñ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ë¡Öº£²ó¡¢ÌÜ¤äÊ·°Ïµ¤¡¢Å»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤Ê¤É¤¬¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡ÖÅú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ËÍ¤Ï±éµ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¤â¡ØÄÀÌÛ -¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹-¡Ù¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Àºº²¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤óº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢ÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£!!¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡ÖºÇ¹â!!¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¥ã¥Î¥óË¤¤¬È¯¼Í¡ªÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥Õ゚¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ï3·î13Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿±üÂ¼É´·Ã