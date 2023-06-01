【Slay the Spire 2】 3月6日 早期アクセス開始 価格：未定

Mega Crit Gamesは、Windows/Mac用ローグライクカードゲーム「Slay the Spire 2（スレイ ザ スパイア 2）」の早期アクセスをSteamにて開始する。価格は未定。

本作はデッキ構築型ローグライクゲーム「Slay the Spire」の続編。本作では、独自のカードや動機、秘密を持つ新たなる顔ぶれと、帰還せし者たちが登場する。スパイア最古の住人たちを味方につけ、未知の環境を踏破し、強大な敵を打ち破っていく。何度も攻略する中で、スパイアの過去の断片も明されていく。

これまでと同様に1人で挑戦することも可能だが、本作では全く新しい協力モードが登場し、最大4人のプレーヤーでチームを組み、スパイアの試練に共に立ち向かうことが可能となっている。マルチプレイ専用カードや強力なチームシナジーを発見し、仲間を勝利へ導くこともできる。

なお、早期アクセス期間中は、カード、イベント、環境、敵など、さらなるコンテンツが続々と追加され、バランス調整が行なわれる予定。

【Slay the Spire 2 - Early Access Trailer】

