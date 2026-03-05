【WBC2026】東京ドームの「侍ジャパン応援グルメ」を予習！数量限定のお弁当は要チェック。《3月5日〜10日》

大谷翔平選手をはじめ、日本代表の活躍が期待される「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ」（以下、WBC）が、2026年3月5日に開幕します。

現地で観戦する人は、球場グルメも要チェックですよ。東京ドームでは5日から10日まで、日本代表「侍ジャパン」の応援グルメが販売されます。

おかずてんこ盛りの弁当など全10種

侍ジャパンが対戦する各国をイメージしたおかずが入った弁当をはじめ、パワーの源になる応援グルメが全10種登場します。

"世界を喰らえ" 侍の戦飯BOX

日本と対戦する4か国（台湾、韓国、オーストラリア、チェコ）をイメージしたおかずが楽しめる「"世界を喰らえ" 侍の戦飯BOX」（1600円）は数量限定です。

販売場所は1階・2階・4階・外野各所。

大谷翔平選手効果で人気が出そうなのは「二刀流どんぶり（牛丼＆炭火焼き鳥丼）」（1200円）。ジューシーな炭火焼き鳥と、柔らかく煮上げた牛丼という"エース級メニュー"が両方楽しめます。

販売店舗はDome Shop 207、403、O.F6。

「ローストビーフドッグ」（980円）は、ワンハンドグルメとして重宝されそうです。しっとり仕上げたローストビーフに、和風おろしソースがかかっています。

販売店舗はDome Shop 104、105、207、402、412。

「和風カリーまぜめん」（980円）は、和風出汁とスパイシーカレーが絶妙にマッチ。また、トッピングされたフライドオニオンが、風味と食感のアクセントになっています。モチモチの麺にタレをしっかり絡めて楽しんで。

販売店舗はDome Shop 202、210、406。

そのほか、以下の6種も販売されます。

●がっつり！お好み焼きそば（1200円）

販売店舗：Dome Shop 202、207、210、403、406、O.F6



●BBQビーフバーガー（1000円）

販売店舗：Dome Shop 201、208、NOW8、410



●炭火焼き牛カルビ丼（1200円）

販売店舗：Dome Shop 202、210、406



●たれカツ丼（1150円）

販売店舗：Dome Shop 202、207、210、403、406、O.F6



●絶対勝つ！カレー（1200円）

販売店舗：Dome Shop 202、207、210、403、406、O.F6



●チーズハンバーグカレー（1350円）

販売店舗：Dome Shop 207、403、O.F6

また、オリジナルカップ入りのアルコールドリンク（お酒）の提供もあります。

「必勝！侍ジャパンサワー」（900円）は、ゴロゴロ食感のストロベリーダイスが入ったストロベリーサワーです。侍ジャパンのロゴ入りのオリジナルカップに、紅白のグラデーションがよく映えます。

販売場所は1階・2階・4階・外野各所です。

※画像は東京ドーム内グルメの公式X（＠dome_gourmet）より

スイーツが充実！GIANTSグルメにも注目

WBCの東京プールに合わせて、GIANTSグルメも販売されます。なお、対戦カードによっては販売されない場合もあります。

ソフトドリンクやスイーツもあるので、侍ジャパンの応援グルメと合わせて楽しみたいですね。

からあげや焼きそばといった野球観戦の定番メニューはもちろん、食べ終わったあとも楽しめる「ヘルメットカップグルメ」も注目です。

●GIANTS ヘルメットカップ 焼きそば（1200円）

●GIANTS からあげ（800円）

●GIANTS ヘルメットカップ チョコバットぷりんアラモード（800円）

●GIANTS ヘルメットカップ バウムクーヘン＆チュロスパフェ（1580円）

ドリンクはマンゴー風味で、ジャイアンツらしいオレンジカラーがよく映えます。

＜アルコールドリンク（お酒）＞

●GIANTSサワー（マンゴー）900円

●GIANTSハイボール（マンゴー）980円



＜ソフトドリンク＞

●GIANTSソーダ（マンゴー）680円



＜そのほかのグルメ＞

●ナチョス

●トマトチーズフィッシュ＆チップス

●トマトチーズポテト＆クリスピーチキン

●豚タン炭火焼き

●キムチもつ

●ナゲット

●ソフトクリーム

●ディッピンドッツ

●GIANTSサワー・ハイボール・ソーダ・ハイボール・ソーダ（温州みかん）

東京プールを観戦する人は、球場グルメも楽しんではいかが。

＜東京プールの日本戦の試合スケジュール＞

全日試合開始は19時からです。

●6日 台湾戦

●7日 韓国戦

●8日 オーストラリア戦

●10日 チェコ戦

※画像は東京ドーム内グルメの公式X（＠dome_gourmet）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）