【WBC2026】東京ドームの「侍ジャパン応援グルメ」を予習！数量限定のお弁当は要チェック。《3月5日〜10日》
大谷翔平選手をはじめ、日本代表の活躍が期待される「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ」（以下、WBC）が、2026年3月5日に開幕します。
現地で観戦する人は、球場グルメも要チェックですよ。東京ドームでは5日から10日まで、日本代表「侍ジャパン」の応援グルメが販売されます。
おかずてんこ盛りの弁当など全10種
侍ジャパンが対戦する各国をイメージしたおかずが入った弁当をはじめ、パワーの源になる応援グルメが全10種登場します。
"世界を喰らえ" 侍の戦飯BOX
日本と対戦する4か国（台湾、韓国、オーストラリア、チェコ）をイメージしたおかずが楽しめる「"世界を喰らえ" 侍の戦飯BOX」（1600円）は数量限定です。
販売場所は1階・2階・4階・外野各所。
大谷翔平選手効果で人気が出そうなのは「二刀流どんぶり（牛丼＆炭火焼き鳥丼）」（1200円）。ジューシーな炭火焼き鳥と、柔らかく煮上げた牛丼という"エース級メニュー"が両方楽しめます。
販売店舗はDome Shop 207、403、O.F6。
「ローストビーフドッグ」（980円）は、ワンハンドグルメとして重宝されそうです。しっとり仕上げたローストビーフに、和風おろしソースがかかっています。
販売店舗はDome Shop 104、105、207、402、412。
「和風カリーまぜめん」（980円）は、和風出汁とスパイシーカレーが絶妙にマッチ。また、トッピングされたフライドオニオンが、風味と食感のアクセントになっています。モチモチの麺にタレをしっかり絡めて楽しんで。
販売店舗はDome Shop 202、210、406。
そのほか、以下の6種も販売されます。
●がっつり！お好み焼きそば（1200円）
販売店舗：Dome Shop 202、207、210、403、406、O.F6
●BBQビーフバーガー（1000円）
販売店舗：Dome Shop 201、208、NOW8、410
●炭火焼き牛カルビ丼（1200円）
販売店舗：Dome Shop 202、210、406
●たれカツ丼（1150円）
販売店舗：Dome Shop 202、207、210、403、406、O.F6
●絶対勝つ！カレー（1200円）
販売店舗：Dome Shop 202、207、210、403、406、O.F6
●チーズハンバーグカレー（1350円）
販売店舗：Dome Shop 207、403、O.F6
また、オリジナルカップ入りのアルコールドリンク（お酒）の提供もあります。
「必勝！侍ジャパンサワー」（900円）は、ゴロゴロ食感のストロベリーダイスが入ったストロベリーサワーです。侍ジャパンのロゴ入りのオリジナルカップに、紅白のグラデーションがよく映えます。
販売場所は1階・2階・4階・外野各所です。
※画像は東京ドーム内グルメの公式X（＠dome_gourmet）より
スイーツが充実！GIANTSグルメにも注目
WBCの東京プールに合わせて、GIANTSグルメも販売されます。なお、対戦カードによっては販売されない場合もあります。
ソフトドリンクやスイーツもあるので、侍ジャパンの応援グルメと合わせて楽しみたいですね。
からあげや焼きそばといった野球観戦の定番メニューはもちろん、食べ終わったあとも楽しめる「ヘルメットカップグルメ」も注目です。
●GIANTS ヘルメットカップ 焼きそば（1200円）
●GIANTS からあげ（800円）
●GIANTS ヘルメットカップ チョコバットぷりんアラモード（800円）
●GIANTS ヘルメットカップ バウムクーヘン＆チュロスパフェ（1580円）
ドリンクはマンゴー風味で、ジャイアンツらしいオレンジカラーがよく映えます。
＜アルコールドリンク（お酒）＞
●GIANTSサワー（マンゴー）900円
●GIANTSハイボール（マンゴー）980円
＜ソフトドリンク＞
●GIANTSソーダ（マンゴー）680円
＜そのほかのグルメ＞
●ナチョス
●トマトチーズフィッシュ＆チップス
●トマトチーズポテト＆クリスピーチキン
●豚タン炭火焼き
●キムチもつ
●ナゲット
●ソフトクリーム
●ディッピンドッツ
●GIANTSサワー・ハイボール・ソーダ・ハイボール・ソーダ（温州みかん）
東京プールを観戦する人は、球場グルメも楽しんではいかが。
＜東京プールの日本戦の試合スケジュール＞
全日試合開始は19時からです。
●6日 台湾戦
●7日 韓国戦
●8日 オーストラリア戦
●10日 チェコ戦
※画像は東京ドーム内グルメの公式X（＠dome_gourmet）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）