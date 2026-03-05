のん、″桃の節句″に透明感あふれるひな祭りショット公開
俳優・アーティストののんが３日、オフィシャルブログを更新。ひな祭りを楽しむプライベートショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「桃の節句」と題してブログを更新。「ひな祭り」とシンプルな一言ながら、淡いラベンダーカラーの襟付きニットに、ふんわりとした質感のグレートップスを重ねた柔らかな装いで、いちごをたっぷりとあしらった華やかなホールケーキを手にする姿を披露。肩までのボブヘアに自然体のメイク、まっすぐにカメラを見つめる 透明感あふれる表情が印象的となっている。
ケーキは、艶やかな真っ赤ないちごと桜のモチーフが飾られた春仕様。断面からはスポンジとクリームが美しく重なり、桃の節句にぴったりの可憐なビジュアルとなっている。
華やかでありながら温かみのあるひな祭りショットに、ファンからは「かわいいのんちゃん」「ケーキを持ってる指までかわいい」「雛祭りお裾分けされた気分」「メッチャ可愛いアキちゃんカット姫」「めっちゃ美味しそうなケーキ」「いつまでも『永遠の美少女』で、美しい」「ケーキ食べてしっかり充電して下さいね」「ペコちゃんお姉さんなったみたい」「ふんわりニットもかわいぃ」「雨を晴らすようなお写真」などの声が寄せられている。
