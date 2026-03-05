「バーミヤンでラーメンを作っていた」中谷潤人、4回戦時代の厨房バイトが世界3階級制覇につながった理由

今年5月、東京ドームでの“モンスター”井上尚弥とのメガファイトが控える、ボクシング世界3階級制覇王者・中谷潤人。15歳で単身渡米して腕を磨き、プロデビュー以降、32連勝中だ。その強さの裏には4回戦ボーイ時代の意外な下積み経験があった。

【画像】ついに対戦する井上尚弥と中谷潤人

ノンフィクション作家の林壮一氏が上梓した話題の書籍『超える 中谷潤人ドキュメント』より一部を抜粋、編集してお届けする。

「野菜を切ったり、揚げ物やラーメンを担当していました」

16歳の終わりに帰国した中谷潤人は、恩師ルディ・エルナンデスの教え子がトレーナーを務める神奈川県相模原市のM.Tジムへ入門した。2015年２月にプロテストを受験し、同年５月にデビュー。初戦では１ラウンドKOを飾り、このほど世界タイトル４階級制覇を狙ってモンスターに挑む。



プロ入りしたばかりの４回戦時代、中谷はジム近くの中華料理チェーン『バーミヤン』の厨房で約２年間アルバイトを続けた。



「調理係です。野菜を切ったり、揚げ物やラーメンを担当していました」



幼少期から父が経営するお好み焼き店を手伝っていた経験があったこと、さらに、父・澄人から「頭の回転を常に速くしておけば、ボクシングにプラスになる」と助言され、厨房で働くことを選択。



澄人は板前修行時代に「手元ばかり見るのではなく顔を上げ、お客様の要求を事前に察しなければ料理人は務まらない」と叩き込まれた。



中谷は小学生の頃から店で皿洗いや後片付けを率先してこなした。訪れた客が何を望んでいるのかを自然に察して動く姿を父は覚えており、さらにその感性を研げと告げたのだ。

中谷は、厨房での日々はボクシングに影響していると語る。



「お店の中で何が足りていないか、どこに入ればスムーズに動くかを意識して働いていましたが、今、当時の経験がリングで無茶苦茶生きています」



その「先読み」と「観察」は、リング上での判断力にそのままつながっている。試合では対戦相手の表情や仕草、コーナーへ戻るときの歩き方、インターバル中の呼吸や顔つきなどを注視。何を嫌がっているのか、次にどんな変化が出るのかをつねに観察している。



４回戦の下積み時代に培われた“先を読む目”と“状況判断の速さ”が、世界３階級制覇を成し遂げ、さらにモンスター井上尚弥との東京ドーム戦を控える中谷潤人の強さの根幹となっている。





ボクシング世界三階級制覇王者・中谷潤人――。

本人はじめ家族、日米の多数関係者に取材を重ね、

その強さの源泉に迫る渾身ノンフィクション!



全米最悪の犯罪多発地域で名トレーナーに師事、拳ひとつで道なき道を歩んできた孤高の逆輸入ボクサーのリングに懸ける想い、家族との絆、かつての名王者との交流、そして運命の頂上決戦へ――。



