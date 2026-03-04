脱・税理士の菅原氏が307億円赤字の背景に迫る！『人気がガタ落ちで大苦戦しているダイドーグループは”日本”から撤退するべきなのか？』
脱・税理士の菅原氏が『人気がガタ落ちで大苦戦しているダイドーグループは”日本”から撤退するべきなのか？』という刺激的な問いを掲げ、ダイドーグループの決算を読み解く。
注目すべきは、売上が過去最高水準に達する見込みであるにもかかわらず、最終損益が307億円の赤字へ転落するという点である。表面的な数字だけを見れば業績は拡大しているように映る。しかし最終段階で巨額の損失が発生した背景には、自販機関連資産の減損損失という会計処理があった。
菅原氏はまず、営業利益が黒字を確保している事実に言及する。かつてダイドーといえば自販機、そして缶コーヒーという明確なイメージがあった。ところが現在は、コンビニコーヒーの定着や量販店での低価格販売の広がりにより、消費行動そのものが変化している。価格差、利便性、ブランド想起力。そのいずれにおいても競争は激化している。
動画では自販機の収益構造にも踏み込む。設置先のオーナーには売上の約20％が手数料として支払われるケースが多い。24時間稼働という強みがある一方、在庫管理や電力コストなど固定費負担は重い。需要が鈍化すれば、資産価値の見直しは避けられない。
一方で、海外事業が営業利益を下支えしている点も示される。国内の苦戦とは対照的に、海外展開が収益面で存在感を高めているという構図である。売上は拡大し、営業段階では改善も見られる。この対比が、今回の決算をより複雑にしている。
日本市場から撤退すべきかという極端な問いに対し、動画は単純な結論を提示しない。むしろ、ブランド力の再構築や商品戦略の再設計がいかに重要かを浮き彫りにする。減損という会計上の処理の裏にあるのは、消費者の選択が変わったという事実である。
数字の裏側にある経営判断、自販機モデルの行方、そして海外展開の可能性。断片的な情報では見えにくい全体像が、動画では順を追って整理されている。決算発表のニュースだけでは捉えきれない論点を確認することで、この赤字の意味はより立体的に理解できるはずである。
