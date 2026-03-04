【ほおばるおいしさ♪モスバーガー】 6月1日 発売予定 価格：1個1,320円

リーメントは、ミニチュア「ほおばるおいしさ♪モスバーガー」を6月1日に発売する。価格は1個1,320円。

本商品は「モスバーガー」の店内インテリアやメニューをイメージしたミニチュア。全6種がラインナップし、ハンバーガーやサイドメニューはもちろん、テイクアウトの袋やテーブル席などが再現されている。

(C)2026 MOS FOOD SERVICES,INC.ALL RIGHTS RESERVED

(C)2026 RE-MENT