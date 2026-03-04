リーメント、ミニチュア「ほおばるおいしさ♪モスバーガー」を6月1日に発売
【ほおばるおいしさ♪モスバーガー】 6月1日 発売予定 価格：1個1,320円
リーメントは、ミニチュア「ほおばるおいしさ♪モスバーガー」を6月1日に発売する。価格は1個1,320円。
本商品は「モスバーガー」の店内インテリアやメニューをイメージしたミニチュア。全6種がラインナップし、ハンバーガーやサイドメニューはもちろん、テイクアウトの袋やテーブル席などが再現されている。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 March 4, 2026
おいしさギュッ！今日もモス気分♪
おいしさギュッ！今日もモス気分♪

6月1日発売予定。全6種。1320円(税抜価格1200円)。
