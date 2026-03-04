メイクの上から使える乾燥さんUVミスト登場！うるおい続く限定日焼け止め

乾燥対策と紫外線ケアを同時に叶える「乾燥さん」シリーズから、数量限定のUVミストが登場しました。顔やからだ、髪まで使える手軽さに加え、メイクの上からも使える便利な仕様が魅力です。外出先でもサッと保湿とUVケアができるので、忙しい毎日にもぴったり♡やさしい使い心地と軽やかなミストで、日中の乾燥と紫外線から肌を守ってくれます。

うるおい守るUVミスト

乾燥さん 保湿力UVミスト ノンケミ ＜日やけ止めミスト＞



価格：1,980円（税込）

みずみずしいミストがふんわり広がり、肌をやさしく包み込む日やけ止めミスト。日中の乾燥によるカサつきを抑え、しっとりした肌をキープします。

保湿成分としてナイアシンアミドやアミノ酸²、セラミド³を配合し、紫外線対策をしながらスキンケア感覚で使えるのが特長です。軽やかな使用感でベタつきにくく、快適に使えます。

持ち運びしやすいスリムなサイズで、ポーチやバッグに入れておけば外出先でも手軽に保湿ケアとUV対策ができます。

容量：50mL

SPF30 PA＋＋

Straineの髪質別ヘアケア誕生♡理想のストレートを叶える新ライン

メイクの上から手軽にUV対策

ミストタイプなので振らずに使えて、白浮きしにくいのも嬉しいポイント。メイクの上からでも使えるため、日中の塗り直しが簡単にできます。

顔だけでなく、からだや髪にも使用できるので1本で全身の紫外線対策が可能です。外出前の仕上げや日中の乾燥対策としても活躍します。

さらに、ノンケミカル処方*¹で紫外線吸収剤を使用していないやさしい設計。

石けんオフが可能で、石油系界面活性剤・タール色素・アルコール・合成香料・シリコーンを使っていないフリー設計になっています。

また、花粉やほこり、PM2.5、紫外線、ブルーライトなどの環境因子から肌を守ります。

＊１ 紫外線吸収剤不使用

＊2 アラニン、アルギニン、グリシン、セリン、トレオニン、プロリン、リシン、グルタミン酸、ベタイン

＊3 グルコシルセラミド

毎日のUVケアをもっと快適に

乾燥さんのUVミストは、保湿ケアと紫外線対策を同時に叶える便利なアイテム。メイクの上から使える手軽さと持ち運びやすいサイズ感で、外出先でもこまめにケアできます。

肌にやさしい使い心地なので、日中の乾燥が気になる方にもぴったり♪数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。