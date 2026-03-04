メイクの上から使える乾燥さんUVミスト登場！うるおい続く限定日焼け止め
乾燥対策と紫外線ケアを同時に叶える「乾燥さん」シリーズから、数量限定のUVミストが登場しました。顔やからだ、髪まで使える手軽さに加え、メイクの上からも使える便利な仕様が魅力です。外出先でもサッと保湿とUVケアができるので、忙しい毎日にもぴったり♡やさしい使い心地と軽やかなミストで、日中の乾燥と紫外線から肌を守ってくれます。
うるおい守るUVミスト
乾燥さん 保湿力UVミスト ノンケミ ＜日やけ止めミスト＞
価格：1,980円（税込）
みずみずしいミストがふんわり広がり、肌をやさしく包み込む日やけ止めミスト。日中の乾燥によるカサつきを抑え、しっとりした肌をキープします。
保湿成分としてナイアシンアミドやアミノ酸²、セラミド³を配合し、紫外線対策をしながらスキンケア感覚で使えるのが特長です。軽やかな使用感でベタつきにくく、快適に使えます。
持ち運びしやすいスリムなサイズで、ポーチやバッグに入れておけば外出先でも手軽に保湿ケアとUV対策ができます。
容量：50mL
SPF30 PA＋＋
メイクの上から手軽にUV対策
ミストタイプなので振らずに使えて、白浮きしにくいのも嬉しいポイント。メイクの上からでも使えるため、日中の塗り直しが簡単にできます。
顔だけでなく、からだや髪にも使用できるので1本で全身の紫外線対策が可能です。外出前の仕上げや日中の乾燥対策としても活躍します。
さらに、ノンケミカル処方*¹で紫外線吸収剤を使用していないやさしい設計。
石けんオフが可能で、石油系界面活性剤・タール色素・アルコール・合成香料・シリコーンを使っていないフリー設計になっています。
また、花粉やほこり、PM2.5、紫外線、ブルーライトなどの環境因子から肌を守ります。
＊１ 紫外線吸収剤不使用
＊2 アラニン、アルギニン、グリシン、セリン、トレオニン、プロリン、リシン、グルタミン酸、ベタイン
＊3 グルコシルセラミド
毎日のUVケアをもっと快適に
乾燥さんのUVミストは、保湿ケアと紫外線対策を同時に叶える便利なアイテム。メイクの上から使える手軽さと持ち運びやすいサイズ感で、外出先でもこまめにケアできます。
肌にやさしい使い心地なので、日中の乾燥が気になる方にもぴったり♪数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。