ほんの2～3cmほど開いた引き戸の隙間。その向こうにいたのは…？2匹の猫の緊張感あふれる姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で78万再生を突破し、「こんな強力な視線浴びたらビビるよねw」「うわー！まさに「借りてきたネコ」肩身狭そうw」といった声があがりました。

【動画：実家にやって来たネコ→視線を感じて振り向くと、『扉の隙間』から…衝撃の光景】

美人猫のシェリーちゃん♡

Instagramアカウント「@alohahahasan」に投稿されたのは、ご実家に遊びに行った際に対峙した、キジトラ猫の「シェリー」ちゃんと三毛猫ちゃんの緊張感あふれる様子をおさめたリールです。

シェリーちゃんは、子猫の頃にお母さん猫とはぐれてしまっていたところを保護された、保護猫ちゃん。当時は生後一ヶ月ほどで、片手に収まるほどの大きさだったといいます。

後ろから視線が…

ある日、そんなシェリーちゃんと一緒に、ご家族でパパさんのご実家に遊びに行くことに。シェリーちゃんが和室で引き戸に背を向けて香箱座りをしていると、何やら部屋の外から視線を感じたのだとか。

なんと、ご実家の三毛猫ちゃんが、ほんの2～3cmほど開いた引き戸の隙間から、じっと室内の様子をうかがっていたそう。その鋭い視線の先には、シェリーちゃんの姿があったといいます。

一方のシェリーちゃんも、ただならぬ気配を感じ取ったのか、背中を向けたままゆっくりと首を動かして振り向いたのだとか。絶妙な距離感を保って見つめ合う2匹の間には、緊張した空気が漂っていたそうです。

なんとも笑える2匹の様子に、リールの視聴者からは「うわぁ～微妙な2人ですね～♡この距離感が微妙だ！www」「見合って見合って～。無理ですぅ～。かなぁ。何でもかんでもニャンは可愛い」「取っ組み合い始めるよりマシかも…」「隙間から圧がすごい（笑）」「義理の家に来た嫁ですねw」「なんでネコは顔半分だけで睨むのかw研修でもしてるのか？ぐらいおんなじ」「視線を感じるにゃ。ひょえっ。」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@alohahahasan」では、クッションをふみふみする甘えん坊な姿や、ドアの前で健気にママさんをお出迎えする様子など、シェリーちゃんの微笑ましい日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@alohahahasan」さま

