Ž¢¼ã¼Ô¤Ëº¬À¤¬¤Ê¤¤Ž£¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢²ñ¼Ò¤¬¤ä¤Ð¤¤Ž£¡Ä¿·¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÆ¨¤²½Ð¤¹¿¦¾ì¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë"Ææ¤ÎÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë"
¢£ºÎÍÑ¤·¤Æ¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤¯
¡Öº£Ç¯¤ÏºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢È¾Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤Ë²¿¿Í¤â¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¾ï¤Ëµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¡¢ºÎÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î¥¿¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤éËè·î¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È²ñ¼Ò¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÎÍÑÈñ¤ËÍ½»»¤ÎÂçÈ¾¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿4¼Ò¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¶ñÂÎ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿¦¾ì¡×¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
»öÎã¡¡ÖÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¡×¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤²ñ¼Ò
¤¢¤ëÃæ¾®¤ÎÅÅµ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤ËËèÇ¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï50¡ó°Ê¾å¡£¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ÏÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾å»Ê¤è¤êÀè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¦²ñµÄ¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ÏÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò
¡¦»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤ÏÀèÇÚ¤Î¤ä¤êÊý¤ò¿¿»÷¤ë¤Î¤¬Àµ²ò
¡¦¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¤Ø¤Î¶¯À©»²²Ã
¡¦¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤Ç¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤âÂ¨¥ì¥¹É¬¿Ü
¤³¤ì¤é¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·Â´¼Ô¤äÅ¾¿¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤È¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢Áá´üÂà¿¦¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤¬ÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤¤¿¦¾ì¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Ë¤ÏÊÄº¿Åª¤ÇÂ©¶ì¤·¤¤´Ä¶¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤Ê¤ó¤À¤«¤éÀâÌÀÉÔÍ×¡×¤Ï´ª°ã¤¤
»öÎã¢ ¶µ°é¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¡ÖÊüÃÖ¡×¤µ¤ì¤ë¿·¿Í
IT·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Çµ¯¤¤¿»öÎã¤Ç¤¹¡£Â¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ÆÅ¾¿¦¼Ô¤òÀÑ¶ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¼Ò3¥«·î°ÊÆâ¤Ç¼¤á¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¡áÀâÌÀÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬ÄêÃå¤·¡¢´Î¿´¤Ê¶µ°é¤ä¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÂÎÀ©¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò½éÆü¤Ë´ÊÃ±¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÍâÆü¤«¤é¼ÂÌ³¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡ÖÁ°¿¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÇØ·Ê¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ë»¤·¤¤¿¦¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¸å¤Ë¤·¤Æ¡×¡Öº£¤ÏÌµÍý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡Âè¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¼¸ÀÕ¤µ¤ì¡¢¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤ÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÂà¿¦¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¤¬À¸¤»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯¡¢¿·¿Í¤¬¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤ÏËÄ¤é¤ß¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÃßÀÑ¤µ¤ì¤º¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤âÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÐÎ©¤ä±Æ¸ý¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤éÉáÄÌ¡×¡©
»öÎã£ ¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¦¾ì
Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¿¦¾ì¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Éô½ð´Ö¤ÎÂÐÎ©¤ä±¢¸ý¤¬²£¹Ô¤·¡¢¼ºÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¦Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌÀ¤ë¤¯°ÕÍßÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÉ½¾ð¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Öµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¡×¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤éÉáÄÌ¡×¤È¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤«¤é¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢µõ¤·¤µ¤È¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¡¢1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Û¤É´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤É¤³¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¿¦¾ì¤ÎÏÄ¤µ¤ËÉÒ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼¡Âè¤Ë»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÄ¹»þ´Ö»Ä¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤Ï»þÂåÃÙ¤ì
»öÎã¤ ¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯²½¡×¤¬¿Ê¤à²ñ¼Ò
Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¶ìÏ«¤¹¤Ù¤¡×¡Ö»Ä¶È¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤Î±Ä¶È²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢·î70¡Á80»þ´Ö¤Î»Ä¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÉÍý¿¦¤Ï¤½¤ì¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·Â´¼Ô¤ä¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¼¡¡¹¤ËÂà¿¦¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ¯¤Êý¤È°ã¤¦¡×¡Ö¿´¿È¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ïº¬À¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÒ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ä¶ÈÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤è¤êÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Âà¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÈÇ§¼±¤Î¥º¥ì¡É¤³¤½¤¬¡¢ÄêÃåÎ¨°²½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¢£Ìµ¼«³Ð¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¿¦¾ì¡×¤Ï¼ºÇÔ¤·Â³¤±¤ë
¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤ëÂ¦¤Ë¸¶°ø¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Û¤É¡¢¼«¼Ò¤Î´Ä¶¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤¿ÍýÍ³¡×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âà¿¦»þ¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤ÏËÜ²»¤¬¸ì¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÆñ¤ÊÍýÍ³¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤Ï¿¿¤Î²ÝÂê¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¿·¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼ÁÌä¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£Æ¯¤Êý¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤é¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÄêÃåÎ¨²þÁ±¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄêÃåÎ¨¤Î¹â¤¤´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀ©ÅÙ¤ä¹âÂÔ¶ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»ÑÀª¡¢¼ºÇÔ¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò»ý¤¿¤»¤ëÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º£Æü¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤â»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¼Ò°÷¤Î¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤ä¶á¶·¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¿·Â´¼Ò°÷¡¦ÃæÅÓ¼Ò°÷¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¸å¤Î¶µ°é¡¦¥Õ¥©¥í¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤¬¼¤áÂ³¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿®Íê¤â¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÃßÀÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤¬¼¤á¤ë²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡Ö¿Í¤¬°é¤Á¡¢»Ä¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ø¡½¡½¡£
¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä´ÉÍý¿¦¤¬¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¶¿å ¹¯°ìÏ¯¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£98Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¿Íºà¶È³¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£2000Ç¯¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¥È¡¼¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2003Ç¯¤Ë¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ÜµÒ´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶È³¦ºÇÂç¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¥º¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶µ°é¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øå«ÆÁ·Ð±Ä¤Î¤¹¡µ¤á¡Ù¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¾¡¼ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼ª¤«¤é³Ø¤ÖÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
