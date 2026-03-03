サンエックスの通販サイト、きょう販売を中止「シールの発売に伴うアクセス集中」
サンエックスの通販サイト「サンエックスネットショップ」が3日、公式Xを更新。シールの発売にともなうアクセス集中の影響で繋がりにくい状態が続いていることから、きょうの販売を中止すると発表した。
「お詫び」と題し、「現在、シールの発売に伴うアクセス集中により、サイトに繋がりにくい状態が続いております。誠に勝手ながら、本日の販売は中止とさせていただきます」と伝えた。
今後の販売方法および時期については「決定次第改めて当アカウントおよびサンエックスネットショップにて告知いたします」と報告。「楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
