¡¡²Î¼ê¤Î£Á£ä£ï¡Ê£²£³¡Ë¤¬ºÇ¿·¶Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆÁÇ´é¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÁÇ´é¤Î´°Á´²ò¶Ø¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£¹£°£°Ëü¿Í¤â¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤òÊú¤¨¤ë£Á£ä£ï¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬£²·î£²£¸Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¡ÊÆ±£±£¸ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Î£Í£Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î£Í£Ö¤ÇºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü¤¬½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡£´Ê¬£³£±ÉÃ¤Î£Í£Ö¤ÎÃæ¤ÇÁÇ´é¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²ò¶Ø¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤Ä¤±¤¿º¸ÌÜ¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ô¥ó¥Ü¥±¤µ¤»¤Æ»£¤ë¥¢¥¦¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¼Â¼Ì¤Ç¥Á¥é¸«¤»¡££²ÆüÌë¸½ºß¤Ç»ëÄ°²ó¿ô¤Ï£µ£°£°Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡Ë¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¿·»þÂå¡×¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¡¢¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡Ö¾§¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É³Ú¶Ê¤Î£Í£Ö¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ç¹½À®¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤âÁÇ´é¤Ï²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶á¤¤¾Íè¤ÎÁÇ´é¤Î´°Á´²ò¶Ø¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿£²·î£²£¸Æü¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Öº£¸å¤â¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¤ÈÁÇ´éÈó¸ø³«¤Î·ÑÂ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£Á£ä£ï¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ËÎ©¤Á¡¢Â¿¤¯¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬¤³¤³¡Ê²£ÃÇÊâÆ»¡Ë¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¼«¿È¤Î»£±Æ¤È¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤Î»£±Æ¤ÏÊÌ»£¤ê¤Ç¡¢ÊÔ½¸¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¤Ç¡Ö¼Â¼Ì¤Î£Í£Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£¼«¿È¤Î°Õ»×¤ÇÆ±¶Ê£Í£Ö¤Ç¼Â¼Ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶Ê¤¬¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¼«ÅÁÅª¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾®Àâ¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡¡£Á£ä£ï¤È»ä¡×¡Ê£²·î£²£¶ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È»ØÅ¦¡£Æ±¾®Àâ¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¾®¾¾À®Èþ»á¤¬½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾®Àâ¤Ç£Á£ä£ï¤ÎÈ¾À¸¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¼Â¼Ì¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö£Á£ä£ï¤µ¤ó¤¬»Å»ö¸½¾ì¤Î¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Åö¿Í¤Î¸½¾ìÆþ¤ê¡¦¥Ï¥±¡Êµ¢¤ê¡Ë¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Æ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤â¡Ø£Á£ä£ï¤µ¤ó¤òÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¶Ã¤¯¤Û¤É´ÓÅ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î£Á£ä£ï¤ÎÁÇ´é¤¬´°Á´²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÆü¤Ï¤¯¤ë¤«¡£