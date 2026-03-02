笑福亭鶴瓶といえば温厚な性格で知られる芸人だが、珍しく語気を荒らげ、政治家に強い怒りをあらわにしたことが、いま改めて注目を集めている。

「なんで辞めさせへんの?」

「鶴瓶さんが政治について語った切り抜き動画が拡散しているのです。この日、対談相手の古舘伊知郎さんからニュース番組を担当しないのかと報道へのスタンスを問われると、『でけへんねん……』と前置きしながらも、いきなりスイッチが入ったように、『俺、ほんまに腹立って言ってまうわ』と切り出しました。そして『なんで政治家、みんな辞めへんの? 辞めさすべきやろ、統一教会の関係あるやつ。なんで辞めさせへんの?』と、怒涛のようにまくし立てたのです」(芸能記者、以下同)

日ごろからうっ憤を抱えていたのだろうか。怒りは止まらない。鶴瓶は、「もし芸人が統一教会と関係あったら、絶対テレビ出れんようになりますよ、すぐに。でも、あの人らは統一教会と関係あったり、言うたら誰かにセクハラしたりとか、実際にパパ活したり。ぜんぶ辞めへん。どないなってるの!?」と、政治家と芸能人の“処分の差”を疑問視しながら強い口調で批判した。

「古舘さんとの対談動画は、2022年11月、古舘さんのYouTubeチャンネルで公開された『鶴瓶さんが疑惑の政治家に物申す「思ったことを口に出すだけ」大物政治家との意外な関係性も。』という回のものです。当時、統一教会との関係を自民党が疑われていた時期ということで、怒りがピークに達した鶴瓶さんの動画が、いま改めて拡散されているのです」

この切り抜き動画を見たSNSユーザーからは、《鶴瓶師匠、もっともっと言ってくださいね》《ホンマやで!! 鶴瓶さん よう言うてくれた》と称賛と共感の声が相次いでいる。

「自民党に関していえば、先月、高市早苗首相サイドが旧統一教による過去の政治資金パーティー券購入を隠蔽していた疑いがあると報じられました。同じく1月には、同党所属の長島昭久衆院議員が一部報道を受け、過去に旧統一教会の信者であったことを認めました。妻とは信者として教団の紹介で知り合って結婚。ただし、30年以上前に妻と共に脱会したと説明しています」

一方で、中道改革連合の野田佳彦氏も、2001年に旧統一教会の友好団体関係者との会合に出席していたことが明らかになっている。

「芸能界はスキャンダルが出れば即自粛や降板につながる世界です。一方で政治家は説明責任を果たさないまま職にとどまるケースも少なくない。その“差”に違和感を覚えている人は多いはずです。だからこそ、鶴瓶さんの“なぜ責任を取らないのか”というシンプルな怒りが、いま再評価されているのでしょう」

4年前に猛批判した鶴瓶は、現状をどう思っているだろうか――。