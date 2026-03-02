乃木坂46の中西アルノさんが、「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）の創刊号表紙・巻頭を飾りました。



【写真】デコルテが美しい中西アルノさん

中西さんは乃木坂46の5期生で、4月9日から放送開始のテレビ東京系連続ドラマ『惡の華』への出演が発表されました。



今回の撮影の舞台となったのは、重要文化財・萩原家住宅（東京都）。長い時間を静かに積み重ねてきたその空間に、そっと身を委ねた中西さん。磨き込まれた床、カーテン越しのやわらかな光、柱に残る生活の気配。時代が確かに息づいていた記憶に触れながら、過去と現在が緩やかに交差していきます。懐かしさと新しさ、その間に立つ彼女の姿を静かに丁寧に捉えました。好きな音楽や映画について語ったロングインタビューも必読です。



2月25日に67thシングル『名残り桜』をリリースしたAKB48からは、新センターを務める伊藤百花さんが登場。レッスンや撮影に追われる忙しい日々を過ごす彼女に、目的地を決めず、ただ路地を歩いてもらいました。忙しさの合間にふと訪れた、静かな一日。彼女が考えるセンター像について迫ったインタビューもどうぞ。



そのほか、4月19日から「Spring Tour 2026」を開催するアイドルグループ「虹のコンキスタドール」から石浜芽衣さん、SKE48を卒業後、ソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん、ソログラビアでも活躍しているアイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆらさん、2人組オルタナティブ・ガールズユニット「月刊PAM」の船井美玖さんのグラビアにも注目です。