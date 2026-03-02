名車が奏でる氷上のシンフォニー｜The I.C.E. サンモリッツ 2026
スイスの山岳リゾート、サンモリッツ。この地が1月の雪に覆われたウィークエンドの間、世界中のカーガイを集める他に類を見ないコンクール・デレガンスが開催された。”The I.C.E. サンモリッツ”である。
【画像】クラシックカーから最新ハイパーカーまで！ラグジュアリーカーがスイスの氷上で競演（写真64点）
ゴルフコースやラグジュアリーホテルに珠玉の名車を並べる従来のコンクールとは異なり、アルプスの凍った湖の氷上を総額では考えられないほど高額な個体たちが本気で走る姿を楽しむことかできる。これまでのエディションでは豪雪で当地が孤立してしまって直前の中止宣言が出たり、季節外れの高温で表面の氷が解け始めてしまったりと、トラブルが起こったこともある。でも、その不便さと意外性が楽しくもある。今回はパリのレトロモビルと開催日程を続けたこともあり、世界中からやってきたギャラリー達がイベントを楽しんだ。
このイベントは、クラシックカーソサエティに長年関わってきたマルコ・マカウスの独創的なアイディアから2019年に誕生した。アートとスポーツ、静と動を融合させた、コンクール・デレガンスの世界でも類を見ないコンセプトである。参加車両の50台は厳格にセレクトされ、ギャラリーの数も制限され、彼のフィロソフィーは厳密に守られているのだ。
今年の氷のコンディションは最高であり、天気も文句ないものであった。とはいっても真冬のアルプス。寒暖計はマイナス19度を表していたから、完全武装で臨む必要がある。最古のモデル、1924年ブガッティ・タイプ13から、1999年のポルシェGT1、パガーニ・ゾンダC12プロトタイプまでよくぞこれだけ異なったカテゴリーの名車を集めたな、と感心させられるほどの興味深いラインナップとなった。
「Living Legends」カテゴリーでは、ユニークかつおよそ氷上での走りには適さない個体がすさまじいドリフトを繰り広げた。あの幻の一台、日産 R390 GT1（1998年ル・マン参戦車）:も、日本ではおなじみのエリック・コマスのドライビングで登場だ。さすがは元F1ドライバー、想定外のスピードでコーナーを攻める姿には感動しかない。アウディ・スポーツ・クワトロ S1 E2やランチア・デルタ S4と共に、激しい雪煙の中をドリフトして駆け抜けていくのだから、このシーンを見るだけでも元を取った（笑）気分となった。
このイベントでは氷上に用意された”サーキット”を走り、全力走行する個体のダイナミックさも、大きな評価のポイントとなる。審査員の前をそろそろと数十メートル走らせるだけの一般的なコンクール・デレガンスとはまったくスタンスが異なる。そう、やはり車は走っている時が一番美しい。
今回、この祭典にさらなる輝きを添えたのは、スイス空軍の公式アクロバットチーム「パトルイユ・スイス」の特別参加であった。1964年以来、スイス航空界の誇りである彼らが、金曜日のトレーニングと土曜日の本番の2回、午後2時に湖とエンガディンの山々の上空を舞った。それは、氷上の名車たちと共に素晴らしいシンフォニーを奏でてくれた感動のエアショーであった。そして、この「F-5 タイガー」にとって、今回の飛行が当地で見せる最後の雄姿（フェアウェル・サリュート）となったというストーリーもあったから、このサプライズは皆をなおさら感動させた。
「Barchettas on the Lake」とは、およそ冬の湖上には最も適さないカテゴリーのように感じるかもしれないが、実はライトウェイトと細いタイヤのおかげで、みずすましのような機敏さを魅せてくれた。1953年OSCA MT、1955年フェラーリ 750 モンツァ、1955年アルファロメオ・ジュリエッタ・スパイダー・プロトタイプ、1956年マセラティ 300Sなどの精鋭たちが駆け抜ける。個人的にはウルトラレアな空力スタディモデルである1965年ポンティアック・ヴィヴァンの走りにワクワクした。6ℓV8の咆哮と未来的なスタイリングとのコンビネーションと併せて、まさにSFの世界そのものだった。
