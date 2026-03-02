ドライバー売上ランキングTOP5は三大外ブラが独占も「脅かす勢いがある」新作国産ドライバーとは？
ピン、テーラーメイド、キャロウェイの新ドライバーが発売されて約1カ月。どのモデルがNo.1になるのか注目を集めたが、結果はピン『G440 K』が3週連続1位を獲得。2、3位には『Qi4Dシリーズ』、そして4位、5位には『クアンタムシリーズ』がランクイン。店頭での販売状況について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【写真】4位〜10位も発表！ 最新ドライバーで人気のモデルは？
「たしかにピンは安定して売れていますが、昨年『G440』シリーズを発売したときのように“ピン一強”という雰囲気ではありません。当店ではキャロウェイの『クアンタム』シリーズが好調ですし、他の店舗に聞くとテーラーメイドの『Qi4D』シリーズがよく売れているという話を聞きます。モデル別でいえばピンが1位かもしれませんが、シリーズ別で見ればどれもいい勝負です。」今年も3大メーカーの争いになっていくのか？「今、すごく問い合わせが多いのがミズノの『JPX ONE』シリーズです。昨年まではピン、テーラーメイド、キャロウェイの試打クラブしか打たなかったお客さんがほとんどでしたが、今年は『ミズノのドライバー打てますか？』という人がすごく増えています。予約もかなり入っていて、3大メーカーを脅かす勢いを感じます」 『JPX ONEシリーズ』が発売されるのは3月6日。ピンを抑えて1位になる可能性は十分にあるだろう。 （ドライバーランキング）1位 ピン G440 K2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 テーラーメイド Qi4D◇ ◇ ◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！ 「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
