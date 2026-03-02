仕事中、在宅の旦那さんから届く数々の『犬LINE』。平和で愛情に溢れた報告が尊すぎると話題になっているのです。

仕事の疲れも吹き飛ばす、愛犬家ならではのやり取りは記事執筆時点で229万回を超えて表示されており、6万件のいいね、多くの共感や絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：在宅で働く夫から届く『犬LINE』→思わず笑顔になる『平和な報告』】

在宅ワークの夫から届く『犬LINE』

Xアカウント『@meikenmonaka0』に投稿されたのは、仕事中のママさんに届いた『犬LINE』。そこには、柴犬「もなかまる」ちゃんのお姿が。

ママさんは、在宅のパパさんが『もなかまるちゃん中継』として写真付きの報告LINEを送ってくれるのをいつも楽しみにしているのだといいます。

この日のLINEには、大きなあくびをするもなかまるちゃん、スンッとした表情でカメラに目線を向けるもなかまるちゃん。何気ない日常の一コマを捉えた写真と共に『犬が起きた』というコメントが添えられていたのだそう。

仕事の疲れも吹き飛ぶ平和な報告に反響

他の日には『いっぱい食べた』『食べ終わって戻っていきました』『うんちしました』という生活や健康において大切な報告の時もあれば、『もしょっとしてる』『寝言で遠吠えした』『おおおーんって言った』など、思わず頬が緩んでしまうような微笑ましい報告の時も。

お仕事の疲れも吹き飛んでしまうほど、愛おしく微笑ましいパパさんの報告、もなかまるちゃんのお姿は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「それ最高すぎるやん」「素敵な夫婦」「癒やされる」「旦那さん神」「在宅夫からの犬LINEって、仕事中の癒し最強だよね…夫婦仲良しすぎて尊い」「仕事中に届く犬LINEで、だいたい機嫌が直る」「在宅夫からの犬LINE、仕事中の特効薬レベルだわ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊な柴犬の女の子♡

もなかまるちゃんは、甘えん坊でマイペースな女の子。たくさん食べてたくさん遊んでたくさん眠る、立派に成長しても無防備で赤ちゃんのような振る舞いはあまりにも愛くるしいもの。

ママさん、パパさんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすもなかまるちゃんのお姿は、日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@meikenmonaka0」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。