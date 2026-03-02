【明日から】Amazon 新生活セールでFire TV StickやAlexaスピーカーなどが超特価に
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からAmazonデバイスをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon 新生活セール」はこちら

2025年発売。大きくて見やすい「Echo Show 11」


Amazon Echo Show 8 &11 (2025年発売) 【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト

映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」


FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

Fire TV Stick史上最もパワフルな「Fire TV Stick 4K Max 第2世代」


Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー

Alexa対応音声認識リモコン Pro（対応する別売りのFire TV本体が必要）


Alexa Voice Remote Pro - P Alexa対応音声認識リモコン Pro | 対応する別売りのFire TV本体が必要です

没入感ある空間オーディオ。最新モデルの「Echo Studio」


Amazon純正 50W 電源アダプター - Echo Studio (2025年発売) 【New】Amazon Echo Studio (エコースタジオ) 最新モデル (2025年発売) - 没入感ある空間オーディオ、Dolby Atmos、スマートホームハブ内蔵、グラファイト

2025年発売のAlexaスピーカー「Echo Dot Max」


Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) 【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト

遊びも学びもこれ一台。キッズ向けタブレット


対象年齢3歳から。「Fire HD 10 キッズモデル」


Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

対象年齢3歳から。2024年発売の「Fire HD 8」


Amazon Fire HD 8 キッズモデル Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ブルー / 3GB RAM 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

対象年齢6歳から。「Amazon Fire HD 10 キッズプロ」


Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

対象年齢6歳から。2024年発売の「New Fire HD 8 キッズプロ」


Amazon Fire HD 8 キッズプロ Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) グリーン / 3GB RAM 対象年齢6歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

その他のセール予定商品


シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ

IODATA ゲーミングモニター GigaCrysta ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA対応/チルト角調整/土日サポート/日本メーカー) シリーズ IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 240Hz 1ms HDR AdaptiveSync 搭載 HFSパネル ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA/チルト角調整/日本メーカー) EX-GD251UH

PSW1S PSW1D モニターアーム シングル デュアル Pixio PS1S Wave Black モニターアーム シングル 黒 ブラック 大型 上下 左右 32インチ 24インチ 27インチ

パナソニック ボディトリマー 【Amazon.co.jp 限定】パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

フィリップス 電気シェーバー 9000シリーズ 【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 9000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (72枚刃・回転式/SkinIQテクノロジー・お風呂剃り & 丸洗い可) S9696/31 ブラック 【Amazon.co.jp限定】

→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
