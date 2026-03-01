Photo: oh!ga

いつのまにか増えてませんか。靴って。

もともと2人暮らしで自制も効いていたのですが、子どもが生まれてからは加速度的に靴が増えまして。

そして溢れるウルトラソウル。いえ、シューズ。日々増える靴に玄関が圧迫されてしまっていました。

シンプルなステンレス式のシューズラック

Photo: oh!ga

シューズラックを追加したほうが良いかな？ でも、ただでさえ狭い玄関がさらに狭くなっちゃわない？と迷っているうちにもどんどん靴が増えていったので、今回POST GENERAL（ポストジェネラル）のフォルダブルシューズラックを玄関に導入しました。

シンプルな三段式のシューズラックで素材はステンレス。

Photo: oh!ga

錆や汚れにも強いですし金属の佇まいがスッキリしていて、玄関に置いても圧迫感が薄いんですよね。

1段3足。3段9足の収納力。

Photo: oh!ga

大体1段につき3足収まるので、全部で9足目安で収納できます。

1段目、2段目は高さが21cm。ロングブーツ以外なら収まってくれると思います。また、幅が22cmと薄いので、佇まいだけでなく物理的にもスッキリ収まってくれますよ。

Photo: oh!ga

導入前はこんな感じで、かなり玄関の床を侵食していた靴たちが…

Photo: oh!ga

こんな感じでだいぶスッキリしました。

シューズラック自体の主張が控えめなのと、高さが低いので狭い空間を広く見せてくれますね。

折りたたみ可能で軽くて移動しやすい

Photo: oh!ga

シューズラックとして使うなら基本は設置しっぱなしだとは思いますが、「フォルダブル」の名前の通り、折りたたみできるのでシューズラックとして使うだけだともったいないかなと。

キャンプに棚として持っていったり、他の部屋でちょっとしたラックとして使うのもお勧めです。

Photo: oh!ga

折り畳んだ際の厚さは6.5cmとかなり薄いので、使わない場合は折りたたんでベッドやソファの下。洗濯機の横にでも余裕で収納できますよ。

シューズラックとしてはもちろんのこと、どんな部屋にもなじみ、アウトドアにも持っていける。

汎用性が高いので4月からの新生活で収納に不安がある方は検討してみてください。

Photo: oh!ga

この質感で6,380円とお手ごろなのも良いんだよな…。

Source: POST GENERAL