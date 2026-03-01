陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、ラストランを終えた女子の細田あい（エディオン）が大粒の涙を流した。

今季限りでの引退を表明している細田は、２時間２３分３９秒で日本勢トップの１０位だった。レース後には「本当にケガとかも多かったし、山あり谷ありじゃないけど、簡単に競技の結果を出していた人生ではなかった。でもそれがあったから強くなれた部分もあった」としみじみ語った。

沿道からは細田に対し、多くの声援が送られた。「友達だったり、チームだったり、会社の人だったり、自分が知らない方だったり、頑張れだったり、ありがとうだったり、頑張ってとか、いろんなところから声が聞こえた。いつもだったら集中しすぎて聞こえていなかった部分もあったかもしれないけど、そういう声が自然と耳に入ってきた」と感謝を口にした上で「練習とかで苦しい部分もあったけど、これだけの人に応援してもらえたことに改めて気づけたし、本当に幸せだなと思えた。最後マラソンで終われてよかった」と声を震わせた。

今後については「会社とは終わってから話す予定だったので、まだ細かくは話していないけど、エディオン陸上部に席を残す予定なので、何かしらの形で陸上部に関わっていけたらという話で会社とは今進めている状態」と説明。第二の人生は新しい形で陸上界に貢献する。