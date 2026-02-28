この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「【3月最新】給料受取だけで3万円！？爆益銀行徹底比較」を公開した。3月時点で利用可能な銀行の給与受取キャンペーンを網羅的に比較し、りそな銀行のキャンペーンが「今回の本命」であると結論付けた。

動画では、住信SBIネット銀行、dスマートバンク、DanDan Bank、りそな銀行、みずほ銀行の5行が実施するキャンペーンを比較解説している。
まず、dスマートバンク（d smart bank）は4月から開始されるキャンペーンで最大8000円相当の還元があるとし、本家支店のみが対象である点を注意喚起した。DanDan Bankについては、給与受取で1000円がもらえるものの、振込手数料の無料回数がないというデメリットを指摘。これに対し、送金アプリ「J-Coin Pay」を経由して他行へ資金を移動させることで手数料を無料にする活用術を紹介した。
最も注目すべきは、りそな銀行の「春のまつりそな」キャンペーンである。給与受取やカード利用などの条件達成で「最大3万円」が抽選ではなく必ずもらえる点を高く評価し、他のキャンペーンと比べても破格の内容であるとした。
さらに動画の後半では、給与振込の実績を作るための「給与技（キュウヨワザ）」と呼ばれる手法にも言及。これは、他行から振り込む際に振込人名義を「キュウヨ」などに変更することで、システム上で給与振込として誤認させるテクニックだという。特にみずほ銀行などで通用する場合があるとしつつも、今回のキャンペーンで有効かは不明であり、あくまで自己責任で行うよう補足した。

その他、楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンなど、複数のポイ活情報を紹介。給与受取口座を戦略的に変更することで、労働以外の収入を得る「ポイ活」の重要性を説いた。

