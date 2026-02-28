「荷物車の生き残り」が行き交う

JR小野田線は、山口県西部の居能駅と小野田駅を結ぶ11.6kmの鉄道路線です。途中の雀田駅から長門本山駅に向かう2.3kmの支線（通称・本山支線）もあります。

【写真】これが小野田線＆本山支線を走る「珍車」です

小野田線は1915（大正4）年、当時の小野田軽便鉄道が小野田〜セメント町（現・小野田港）間を開業させたことに始まります。線路は石灰石輸送を目的に敷設され、セメント町の地名は現地に今も残っています。

昭和初期には、炭鉱からの石炭の積み出しや鉱員輸送などを目的に、宇部鉄道・宇部電気鉄道・小野田鉄道（小野田軽便鉄道を改名）の3社がこの地域に線路をバラバラに敷設。このため駅は互いに離れており、乗客は街の中を歩いて乗り換える必要がありました。

1943（昭和18）年、石灰石や石炭を運ぶ鉄道は国防上、直接管理が必要との方針からこれら3社の路線は国有化されます。このとき小野田線ができますが、周囲の線路はまだ分断が残っていました。

1947（昭和22）年、線路の整理に伴い小野田線は宇部西線に編入されて一旦消滅。1952（昭和27）年には新線切り替えや路線名の変更などがあり、改めて小野田線の名前が復活。そして全線が電化されて、ほぼ現在の形となりました。

朝は通学ラッシュ

現在、貨物輸送はありません。旅客列車は105系電車2両編成とクモハ123形電車1両編成で運行されています。本山支線から乗ってみましょう。

本山支線は朝2往復、夜1往復のみの運行です。2025年11月の平日火曜、長門本山18時41分発の列車に乗ります。長門本山駅のホームには点字ブロックもあり、清掃されています。

列車はクモハ123形で、1両編成ですが、きちんとトイレもあります。全国でもここに5両のみが残る珍車で、かつては荷物車でした。乗客は筆者（安藤昌季：乗りものライター）を入れて4人のみ。途中の浜河内駅は乗り降りがなく、わずか6分で終点の雀田駅に到着しました。

列車はここで35分停車して宇部線宇部新川駅まで乗り入れますが、小野田から来る列車が先に宇部新川まで行くため、誰も留まりません。

翌朝水曜、今度は宇部新川6時37分発・長門本山行きに乗りました。6時51分の雀田で3人が下車。そしてここから本山支線ですが、浜河内で1人が下車しました。

なお、本山支線の開業時には、ほかに療養所駅と子持御前駅がありましたが、1943（昭和18）年の国有化時に廃止され、現在は痕跡もありません。市街地とやぶが交互に現れるような車窓でした。7時1分に長門本山着。

ここで折り返し、7時8分発の雀田行きにも乗りました。高校生1人と女性4人が乗車。浜河内ではさらに高校生2人と女性1人が乗車しました。7時14分、雀田着。

ここで7時17分発の小野田行きに乗り換えます。雀田では大勢の高校生が加わり、2両編成に42人が乗っていました。7時21分の小野田港では5人下車ののち高校生40人ほどが乗車し立客が発生。さらに南小野田で3人下車・5人乗車、南中川で4人下車・20人乗車とこまめに乗り降りがあります。

カーブが厳しく、最高25km/h制限の区間もありました。目出で1人下車・2人乗車し、有帆川を鉄橋で渡ります。終点の小野田では90人程度が下車していきました。

こうして見ると、小野田線もなかなかの盛況に見えますが、本線も朝5往復、昼1往復、夕夜4往復と本数は少なめです。朝は30分間隔がある一方で昼は最大3時間半も列車が来ない時間帯があるなど、アンバランスなダイヤです。

鉄道と並行する路線バスの方が利便性は高く、利用客も多いという現状ですが、住宅地を走る路線でもあり、何とか活性化してほしいものです。