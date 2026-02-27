サムスン電子ジャパンは、あらゆる環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載したノイズキャンセリングAIイヤホン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」と「Samsung Galaxy Buds4」を2026年3月12日より発売します。SamsungオンラインショップやSamsung Galaxyブランドショーケース「Galaxy Harajuku」(東京・原宿)、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）では2026年2月26日より予約を受け付けています。

記事のポイント モバイル端末を手がけるサムスンらしく、通話時の音質やハンズフリーの操作性などにもこだわっているのが特徴。頭を動かして操作できるヘッドジェスチャー機能も備えているので、両手がふさがっているときなどに便利です。

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、高品質な音質の提供と緻密なデザイン設計に基づく優れたフィット感を融合したイヤホンです。強化されたアクティブノイズキャンセリング（ANC）機能は、交通機関の騒音から日常の環境音まで、ノイズを幅広く低減し、周囲の状況に応じた没入感のあるリスニング体験を実現します。

また、進化したアダプティブノイズキャンセリング（※）、アダプティブノイズコントロール（EQ）機能は装着状態や一人ひとりの異なる耳の形状を解析し、音漏れを最小限に抑えながら高い没入感を実現します。周波数特性を動的に調整し、最適なANCアルゴリズムをリアルタイムで適用することで、常に優れたノイズキャンセリング性能を発揮します。

※Samsung Galaxy Buds4 Proのみ

通話時にはスーパーワイドバンドスピーチ技術とノイズ低減・通話品質向上に特化した音声認識モデルにより、従来のBluetooth通話と比べて約2倍の帯域幅を実現します。周囲が騒がしい環境でも、まるで直接会って話しているかのようなクリアな通話「スーパークリアコール」を実感できます（One UI 6.1.1以降を搭載したSamsung Galaxyデバイスで利用可能）。

新たにヘッドジェスチャー操作（頭の動きによるタスク発動）に対応し、通話の応答やBixbyの操作などがハンズフリーで行えます。音声コマンドと組み合わせることで日常の動作を中断することなくスムーズな操作が可能となり、毎日の活動をシームレスにサポートします。

ウーファーを大型化し音質面でも進化

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」は、密閉性にすぐれたカナル型イヤホン。より優れた音質を提供できるよう大型化したウーファーを採用し、空間を効率的に活用する新設計が特徴です。振動面積を最大化しつつ、スピーカー周縁部を最小限に抑えることで、装着感を損なうことなく、実効音圧面積を前作比約20％拡大しています。

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」（ホワイト）

さらにツイーターとの組み合わせにより、クリアで力強い低音と豊かな高音を両立します。また、24bit／96kHzオーディオに対応し、原音に忠実な自然で没入感のある高忠実度サウンドを実現しています。

2wayスピーカーはメタル仕上げ面の上部に配置され、アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）を最大限に発揮するとともに、風や外部の雑音を最小限に抑えます。

カラーはホワイトとブラックに加え、Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka限定のピンクゴールドの3色。実売価格は4万1250円（税込）。

「Samsung Galaxy Buds4」は、オープン型で開放感のあるサウンドが特徴。11mmの広帯域スピーカーを搭載しており、低音から高音までバランスの取れたサウンドを再生します。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は3万1350円（税込）。

「Samsung Galaxy Buds4」（ホワイト）

サムスン電子ジャパン 「Samsung Galaxy Buds4 Pro」 「Samsung Galaxy Buds4」 発売日：2026年3月12日 実売価格：Samsung Galaxy Buds4 Pro／4万1250円、Samsung Galaxy Buds4／3万1350円（いずれも税込）

The post 環境に合わせて自動最適化！ 進化したノイキャンAIイヤホン「Galaxy Buds4／Buds4 Pro」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.