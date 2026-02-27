元テレビ東京のTVプロデューサーの佐久間宣行氏が25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に生出演。自身の就職活動を振り返った。

「俺も就職活動、普通にやったからね。マスコミだけ受けた人間でもなんでもないから。だから俺、テレ東受かってやめたけど、途中で」と語った。

「その頃でいうと、商社はほぼ受かったと思うよ」と笑い飛ばし「俺、LF（ニッポン放送）落ちてるから、ちゃんと。3次か4次面接かな、落ちましたよ。筆記通った次か次ぐらいで落ちた」と語り、ニッポン放送の面接で落ちたと明かした。

続けて「当時、最難関はフジテレビでしょ。25年前はフジテレビだと思うよ。もちろん商社もすごかったが。理系はソニーだった。俺、フジテレビの役員面接の1個前ぐらいで落ちたんだよね。誰か分からないけど偉い人たちの前で、俺、今でも覚えてるんだけど『これから先の衛星放送事業の展開とか、配信が伸びてくるかもしれません』って25年前に言ったのよ。言ったら『今、地上波ダメだって思ってんのか』って誤解されて、口ゲンカみたいになって落ちた。そういう意味じゃないんです、みたいなやりとりして。最終的には怒られて、落ちた。ま、俺が悪いんだけど」と笑って振り返った。