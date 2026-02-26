「リプトン」や「アーモンド効果」などの無料券もらえる！セブンで″1つ買うと1つもらえる″今週も大量追加《2月26日開始》

セブン-イレブン各店では、2026年2月26日から3月4日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

「のむヨーグルト」などの無料券も

1つめの対象商品は、グリコ「アーモンド効果」「アーモンド効果 砂糖不使用」「アーモンド効果 3種のナッツ」（各200ml）。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、「リプトン」の「ミルクティー」（450ml）と「レモンティー」（450ml／473ml）です。

どちらか1点を購入すると、「リプトン レモンティー」（450ml／473ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「リプトン レモンティー」の450mlサイズは沖縄県を除く全国、473mlサイズは沖縄県で販売しています。

3つめの対象商品は雪印メグミルク「1日分の鉄分 のむヨーグルト」（190g）、「乳酸菌ヘルベヨーグルト ドリンクタイプ」「ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ」（各100g）。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ゼリア「ヘパリーゼW ハイパー」「ヘパリーゼW プレミアム」（各100ml）、「ヘパリーゼ 胃腸ドリンク」（50ml）です。

いずれか1本を購入すると、セブンプレミアム「むぎ茶」「ジャスミン茶」「ルイボスティー」（各600ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「ジャスミン茶」のホットは対象外です。

引換期間は、いずれも3月5日から18日まで。

体を気遣うドリンクなどをお得にゲットするチャンスです。

