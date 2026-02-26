中国ドラマ『私の完璧な結婚』が、4月23日よりCSホームドラマチャンネルにて日本初放送されることが決定した。

本作は、2025年の中国ドラマ界を席巻した大ヒットラブロマンス。配信開始初日の熱度値が27,000を超え、数日で30,000を突破するテンセント史上最速級の記録を樹立。本編再生数は19.67億回を超えテンセントの年間1位を獲得し、ドラマアワードで15冠に輝くなど社会現象級のブームを巻き起こした。

主演を務めるのは、『星漢燦爛』『紅き真珠の詩』などで知られるチャオ・ルースーと、『斛珠＜コクジュ＞夫人～真珠の涙～』のウィリアム・チャン。チャオ・ルースーは、これまでのヒロイン像を脱ぎ捨て、欲望と野心を前面に出し、嘘と計算を武器に運命を切り開く野心的な女性・許妍（シュー・イエン）を演じている。対するウィリアム・チャンは、大企業グループの御曹司でありながら秘密を抱えた夫・沈皓明（シェン・ハオミン）役を務める。

物語は、貧しい家庭環境に生まれ祖母に育てられた許妍が、仕事を通じて沈皓明と出会うところから始まる。身分の違う彼と結婚するため、ニセの両親を用意し生い立ちを偽って“完璧な夫”と華やかな生活を手に入れた許妍だったが、実は夫にも隠された秘密があり……。互いに秘密を抱えた夫婦の、嘘と野心から始まる愛の駆け引きが描かれる。

（文＝リアルサウンド編集部）