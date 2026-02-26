適量の飲めば、認知症/生活習慣病予防効果が期待できるお酒とは！？【肝臓の話】

ビールは適量の飲めば、認知症/生活習慣病予防効果が期待できる！

いずれのお酒も健康効果がすごい！

お酒には大きく分けて「醸造酒」と「蒸留酒」があります。醸造酒は酵母によってフルーツや穀物をアルコール発酵させたお酒で、ビール・日本酒・ワインなどが該当します。

糖質が含まれるため、飲み過ぎると中性脂肪の増加に繋がりますが、適量を守れば高い健康効果が得られます。

たとえば、ビールの原材料であるホップには認知症や生活習慣病を予防する効果、日本酒に含まれる成分のアミノ酸には筋肉や肝機能、免疫機能を強化する効果、赤ワインに豊富に含まれるポリフェノールには視力低下や眼精疲労の改善に加え、老化・がんの予防効果があります。このように醸造酒には健康効果が期待できるのです。

蒸留酒は醸造酒などを熱してアルコールを気化させたのち、その水蒸気などを集めて冷やしたお酒で焼酎、ウォッカ、ウイスキーなどが該当します。

最大の魅力はなんと言っても蒸留する過程で不純物が取り除かれるため、糖質をいっさい含んでいないという点。脂肪肝対策ができ、ダイエットにも最適なお酒といえます。

また乙類の焼酎の場合は血管内にある血のかたまりを溶かして血液をサラサラにするという効果があり、醸造酒とは違う健康効果が得られます。

アルコール度数が高いお酒が多いので飲み過ぎは禁物です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』監修：栗原毅