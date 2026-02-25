Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「放送されるまでは、結構いろんなお言葉があるんじゃないかな、とかドキドキしていたんですけど…」出演ドラマ『リブート』出演の反響を語る

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「放送されるまでは、結構いろんなお言葉があるんじゃないかな、とかドキドキしていたんですけど…」出演ドラマ『リブート』出演の反響を語る