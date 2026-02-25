白玉点滴で大注目！ “グルタチオン”を手軽に取り入れられるコスメで白玉肌に

白玉点滴で大注目を浴びた成分・グルタチオンが手軽に取り入れられる時代に。日中のベースメイクやお直しミストでステルス補給もよし、朝晩のスキンケアで集中的にチャージするもよし。24時間体制で、白玉美肌を極めていこう。

1. SUIKO-DO「水光セラムメイクフィクサー」

崩れのないキレイ肌が一日中続くで 賞

美容成分を特盛り配合

グルタチオンやPDRNを中心とする「水光白玉バリア処方」で透明感を引き出すフィックスミスト。「乾燥が気になる季節に頼もしい美容液級のミスト。汗やテカりにも強いので、オールシーズン活躍間違いなしです」（モデル、俳優・中島侑香さん）。 60ml \1,430 4/1発売予定（ARCUS & info@arcusand.jp）

2. MAQuillAGE「エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」

まるで生まれつきのレフ板お肌 賞

メイクとケアのW機能

グルタチオンを配合した“白玉ファンデ美容液”。「パール感のように光を反射するツヤ感がとても上品で、ハイライト効果も得られます。均一にピタッとつくのびの良さも魅力的」（ヘア＆メイクアップアーティスト・GENSEIさん）。SPF30・PA+++ 24ml 全3色 各\3,960 ＊編集部調べ 2/21発売（マキアージュ/マキアージュお客さま窓口 TEL. 0120-456-226）

3. AMPLEUR「ブライトエマルジョンゲルN」

肌力がUPして、自信が復活するで 賞

潤いに満ちたタフな肌へ

グルタチオンとビタミンCを掛け合わせ、美容医療級の輝き肌へ。潤いを蓄えて巡らす設計も。「冬の寒さや乾燥によって疲れきっていた肌が蘇るような感覚で、自信もカムバック！ 基本的な乾燥対策としても有効ですね」（ライター・若山あやさん）。50g \4,730 2/27発売（アンプルール/アンプルール お客様窓口 TEL. 0120-987076）

4. CLEAR TURN「クリニショット 白玉ブライトマスク」

透明感をフルチャージできちゃう 賞

密着シートで集中ケア

グルタチオンとナイアシンアミドを独自の技術で肌の深部に届ける。「美容液が効率よく肌に浸透し、重たさが残らないので、メイク前の透明感の引き上げにも◎。メイクのもちもUPします」（ヘア＆メイクアップアーティスト・北原果さん）。30枚入り \2,200 ＊編集部調べ 2月下旬発売（コーセーコスメポート/コーセーコスメポートお客様相談室 TEL. 0800-222-2202）