ËÌ³¤Æ»¡¡½Õ¤ÎË¬¤ì¤Ï¤â¤¦¤¹¤°!¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤â½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡¡ºÇ¿·¤ÎÄ¹´üÍ½Êó¤¬È¯É½
ºòÆü24Æü¡¢»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤«¤éºÇ¿·¤Î3¤«·îÍ½Êó¤ÈÃÈ¸õ´üÍ½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3·î¡Á8·î¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯·Ð²á¤·¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Àã²ò¤±¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢ºù¤Î³«²Ö¤âÁá¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÁá¤á¤Î½ë¤µÂÐºö¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àã²ò¤±¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à3·î¡¡Í»ÀãºÒ³²¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
3·î¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÆÞ¤ê¤äÀã¤Þ¤¿¤Ï±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤äÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ß¿åÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£·î21Æü¡Á23Æüº¢¡¢ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ë¤Ï4·î²¼½Ü¤«¤é5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤ÇÀã²ò¤±¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü25ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Ç¡¢°°Àî¤Ï49¥»¥ó¥Á¡¢»¥ËÚ72¥»¥ó¥Á¡¢¶æÃÎ°Â105¥»¥ó¥Á¤Ê¤ÉÆ»ËÌ¤äÆ»±û·÷¤òÃæ¿´¤Ë50¡Á100¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤ÎÀÑÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤ÃÏÅÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¤âÀã²ò¤±¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Ç¯¤Îº¬Àã¤Î½ªÆü¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç4·î2Æü¡¢°°Àî¤Ç4·î7Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âÁá¤Þ¤ê3·îÃæ¤ËÀÑÀã¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤ÀÀã²ò¤±¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºù¤Î³«²Ö¤¬¿Ê¤à4·î¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯Á°È¾¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦
4·î¤ÎÆ»Æâ¤Ï¡¢¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï3·î°Ê¹ß¤Îµ¤²¹¤¬ºù¤Î³«²Ö¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºù¤Î³«²Ö¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÁá¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤ÎÊ¿Ç¯¤Îºù¤Î³«²ÖÆü¤Ï5·î1Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï³«²Ö¤¬4·î23Æü¡¢Ëþ³«¤¬4·î27Æü¤Ê¤É¡¢¤³¤³5Ç¯¤Ï³«²Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ëþ³«¤â4·îÃæ¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤ÎÁ°È¾¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª²Ö¸«¤Î·×²è¤âÁá¤á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹º¹¤ÎÂç¤¤¤5·î¡¡ÉþÁõÁª¤Ó¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ
5·î¤ÎËÌ³¤Æ»¤â¡¢Å·µ¤¤Ï¿ôÆü¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5·î¤Ïµ¤²¹º¹¤ÎÂç¤¤¤·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Æâ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ÆºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎãÇ¯¤À¤È5·î25Æüº¢¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆîÀ¾É÷¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤Ç¤ÏÉ÷²¼Â¦¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2019Ç¯5·î26Æü¤Ïº´Ï¤´Ö¤Ç39.5¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Æ»Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÎòÂå1°Ì¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤Ç¤Ï6·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÆ»Æâ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡îÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢5·î16Æü¤ËËÌ¸«¤ÇºÇ¹âµ¤²¹30.3¡î¤ÈÆ»Æâ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¿¿²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î5Æü¸å¤Î5·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢Î¦ÊÌ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬-0.6¡î¤ÈÅßÆü¤ÎÃÏÅÀ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÍð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬ÄË¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë!¡¡½ë¤µÂÐºö¤ÏÁá¤á¤Ë¿Ê¤á¤Æ
6·î¡Á8·î¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý»þ¤Ë¶á¤¤³¤ÌÌ¿å²¹Ê¬ÉÛ¤Ï¤³¤ÎÀè²ò¾Ã¤Ë¸þ¤«¤¦Í½ÁÛ¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤Î³¤ÌÌ¿å²¹Ê¬ÉÛ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î²Æ¤ÎËÌÆüËÜ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È½ë¤µ¤Ï¼å¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤Î»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÕ¶á¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¯¡¢ÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÊÐÀ¾É÷¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤äËÌ¤òÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³¤ÌÌ¿å²¹¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ï¡¢6·î¡Á8·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÅý·×»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ë¤µ¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÏÁá¤áÁá¤á¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
