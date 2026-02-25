ÀéÍÕ±Ø¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö±Ø°÷DJ¥Ä¥è¥·¡×¡¡¶Ã¤¤Î·ÐÎò¤È¶»¥¢¥Ä¤Ê³«ºÅ·Ð°Þ
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢ÀéÍÕ±Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÍÕ¤¨¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÇÆæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖDJ±Ø°÷¥Ä¥è¥·¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÀéÍÕ±Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¸½Ìò±Ø°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢DJ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿°Î¶È¤Î»ý¤Á¼ç¡£±Ø¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡¢JRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡DJÀ¤³¦Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Î»ý¤Á¼ç¡ÖDJ±Ø°÷¥Ä¥è¥·¡×
¡¡ÀéÍÕ±Ø¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀéÍÕ¤¨¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ú¥ê¥¨ÀéÍÕ¡×¡ÖC¡¦one¡Ê¥·¡¼¥ï¥ó¡Ë¡×¡Ö¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢µþÀ®¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ê¤ÉÀéÍÕ±Ø¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡¢ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤¿°ì³Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ø°÷¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢º¸±¦¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÁà¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡ÖDJ¡×¡£±Ø¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¾ì½ê¡¢·ø¤¤À©Éþ»Ñ¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤¹¤ë¿Í¤â¡£¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤ÏSNS¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Ææ¤ÎDJ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡ÖDJ±Ø°÷¥Ä¥è¥·¡×¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤ÏÀéÍÕ±Ø¤Ë±Ø°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢²þ»¥¸ý¤Î°ÆÆâ¤ä¤¤Ã¤×¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖDJ¡£16ºÐ¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢DJ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖIDA WORLD DJ CHAMPIONSHIPS¡×¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç2020Ç¯¤ËÇ°´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¡£À¤³¦Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö16ºÐ¤Î»þ¤ËDJ¤ò»Ï¤á¡¢»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤äµÙÆü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¡£¸½ºß¤â±Ø°÷¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¾å»Ê¤ÎÇ®¤¤¸å²¡¤·¤Ç¡Ö±ØÆâDJ¡×¼Â¸½ ¿¦¾ì¤Î¸ü¤¤Íý²ò¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿À²¤ìÉñÂæ
¡¡¸½Ìò±Ø°÷¤Ë¤·¤Æ¸½Ìò¥¯¥é¥ÖDJ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¡ÈÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¼º£²ó¡¢±Ø¤ÇDJ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÇ®¤¤¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖDJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¾å»Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛÂ°Åö½é¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¡£¸½ºß¤â³èÆ°ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¦¾ì¤«¤é¤Ï¸ü¤¤Íý²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖÀéÍÕ¤¨¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¾å»Ê¤¬¡¢¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤ËDJ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö½Ð±é¡×¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö±ØÆâDJ¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡²þ»¥¸ý¤òÄÌ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä ±Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Î¥êÊý¡×¤Ë´¶Æ°
¡¡¡Ö±Ø»ÜÀß¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤¿DJ·Ð¸³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¡£µ¡ºà¤ä¾ì½ê¤ÎÁªÄê¡¢²»ÎÌ¤ÎÀß·×¤ä»Ê²ñÃ´Åö¤Î¼Ò°÷¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤Î½àÈ÷¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖDJ´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Î±Ø¹½Æâ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤È¤Æ¤â³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤ÏÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤äÀèÇÚ¡¢²»³ÚÃç´Ö¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÁª¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ»¥¸ý¤ò¹Ô¤¸ò¤¦Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢Æ±¤¸¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢DJ¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤Ë¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÁª¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤â¤é¤¤¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤½¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î»Ò¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¯»Ñ¤¬º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖDJ±Ø°÷¥Ä¥è¥·¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂçÀ®¸ù¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤äÆ±Î½¤«¤é¤â¡ÖDJ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¼¡²ó¤Î³«ºÅ¤ÏÌ¤Äê¤â¡Ö°ÍÍê¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£¸åÆ±ÍÍ¤Ë±Ø¤ÇDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î½Ð±é°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¸½Ìò±Ø°÷¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¡¢±Ø¤È¤¤¤¦¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ÀÆð¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ±Ø¤Ë¿·¤·¤¤¶õµ¤¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿JRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¤Î¡Ö·Å´ã¡×¤Ï¡¢º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ø°÷¤È¤¤¤¦»Å»öÊÁ¡¢¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Î´é¤ä»Ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¡ØDJ±Ø°÷¥Ä¥è¥·¡Ù¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§JRÅìÆüËÜ ÀéÍÕ»Ù¼Ò
¡ÊÅ·Ã«ÁëÂç¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By Å·Ã«ÁëÂç | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2026022502.html