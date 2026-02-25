¥Û¥ó¥À»Â¿·¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡ÉN-BOX·Ú¥È¥é¡×¤¬À¨¤¤¥Ã¡ª Á´Ä¹2.9m¡È¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤¤¥Ü¥Ç¥£¡É¡ÜÂç¿Í2¿Í¤¬¿²¤ì¤ë¡Ö¤á¤Á¤ã¹¥Ã¶õ´Ö¡×¡ª ÊØÍø¤Ç¡È¼ÖÃæÇñ¤â¥¤¥±¤½¤¦¡É¤Ê¡ÖN-TRUCK¡¿N-CAMP¡×¤È¤Ï¡©
N-BOX´é¤Î·Ú¥È¥é!?
¡¡³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖN-BOX¡×¤Ç¤¹¡£°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡N-BOX¤Ï¡¢¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³°´Ñ¤È¹¤¯²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¤è¤êÀº×û¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖN-BOX¥«¥¹¥¿¥à¡×¤ä¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖN-BOX JOY¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢½éÂåN-BOX¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡2011Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂåN-BOX¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¾ï¼±¤ò¸«Ä¾¤¹°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1770mm¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¡ÖM¡¦M»×ÁÛ¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¿¥á¥«¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Îµ¡³£ÉôÊ¬¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ëÀß·×»×ÁÛ¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³«Êü´¶¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï660ccÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¼«Á³µÛµ¤»ÅÍÍ¤Ï58ps¡¢¥¿¡¼¥Ü»ÅÍÍ¤Ï64ps¤òÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡CVT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢³¹¾è¤ê¤Ç¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´ðËÜÀÇ½¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢2015Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖN-TRUCK¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2015¡×¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡N-TRUCK¤Ï¡¢¸åÀÊÍÑ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢Á´Ä¹¤òÌó500mmÃ»½Ì¤·¤¿Á´Ä¹2895mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä·Ú¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2Ì¾¤È¤·¡¢¸åÉô¤ò²ÙÂæ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ÎÁõÈ÷¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÀÑºÜ¤ä¼ñÌ£¤ÎÆ»¶ñ¤Î±¿ÈÂ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎN-BOX¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤¿Àß·×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢N-TRUCK¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡ÖN-CAMP¡×¤âÆ±»þ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¡¢¼¼Æâ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥½¥Õ¥¡¤äÌÚÌÜÄ´¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í2¿Í¤¬½¢¿²¤Ç¤¤ë¥í¥Õ¥È¥Ù¥Ã¥É¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¡¢½µËö¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥¥ã¥ó¥×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÆ°Àè¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµï¾ì½ê¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¼«¤é¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡È¯É½Åö»þ¤Ï»ÔÈÎ²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÈÎÇä·×²è¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ø¤Î¼ûÍ×¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢N-TRUCK¤äN-CAMP¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£