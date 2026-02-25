¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×1»ù¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¡¦¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¡Ê35¡Ë¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ËÂÐ¤¹¤ë10ºÐÄ¹ÃË¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ 1»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ËÂÐ¤¹¤ë10ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤Î¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿&10ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î24Æü¤ÎÇÛ¿®²ó¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤â¤È¤¬ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë35ºÐ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤â¤È¤Ï¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¡Ö»²¹Í½ñ¡×¤È¤·¤Æº£¤Î»Ñ¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¤ª¤«¤â¤È¤ÏÂ©»Ò¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò¡£
¡¡¸½ºß10ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎÊÖÅú¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡ÊÂ©»Ò¡Ë¤Ë¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÎäÀÅ¤«¤ÄÂç¿Í¤Ó¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃËÀ¿Ø¤Ï¡Ö¸«¤ë¤Î¡¢¤Ï¤º¤¤¤ó¤ä¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£