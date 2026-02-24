Xiaomiの「ハイスぺすぎて3万円台はバグ」な4Kモニター、さらに3千円オフって
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
本日2026年2月24日は、動画視聴やクリエイティブ作業に最適なXiaomi（シャオミ）の4Kモニター「A27Ui」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
Xiaomiの4Kモニター「A27Ui」が3,000円オフ。卓越したUHD画質が魅力
Xiaomi（シャオミ）の4Kモニター「A27Ui」がクーポン利用で3,000円オフ。映画や動画視聴がさらにはかどるアイテムがお買い得です。
ディスプレイには4K UHD（3840×2160ピクセル）画質のIPSディスプレイパネルを採用。フルHD（1920×1080ピクセル）の4倍の解像度で、ディテールも緻密に再現してくれますよ。
リフレッシュレートは最大60Hzで、アクションシーンなど激しい動きでも滑らかに表示が可能です。
標準輝度は360nits（ニト）、コントラスト比は1200:1。明るい室内でも十分に視認できます。
実用性に優れたポートを装備。マルチモニター構築にも最適
多機能なUSB-Cポートを搭載。ノートPCと本体を1本のケーブルで接続できて便利です。
映像・音声信号やデータの転送だけでなく、最大90Wの給電でノートPCの充電も同時に行えますよ。
USB-Cポートに加えて、USB-AやHDMI 2.0、オーディオポートなど複数のポートを装備しています。
3辺をスリムに仕上げたベゼルデザインにより、広い視野角と没入感のある映像体験を実現。
限られたデスクスペースでも圧迫感を与えずに設置でき、複数台並べたマルチモニター構築にもぴったりです。
ブルーライトなど疲れ目を防ぐ技術も充実。ケーブルもすっきり収納できて便利
目にやさしい低ブルーライトに対応。さらにDC調光方式を採用し、画面のちらつきを抑えて長時間でも快適な視聴が楽しめます。
高さの調整や左右の回転、角度調整が可能なスタンドを搭載。自由に縦向き・横向きに回転させられるのは嬉しいですね。
本体背面にクリップ式バックカバーを採用。配線を隠してデスク周りを美しく保てます。
＞＞Xiaomi公式楽天市場店はこちら
上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ
Image/Source:楽天市場