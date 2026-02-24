Image:mi.com

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年2月24日は、動画視聴やクリエイティブ作業に最適なXiaomi（シャオミ）の4Kモニター「A27Ui」がお得に登場しています。

【期間限定3000円OFFクーポン】Xiaomi モニター A27Ui 高精度な色再現性 4K解像度 USB Type-Cポート 90W給電対応 目にやさしい 長時間使用対応設計 多彩な接続性 エルゴノミクス設計 39,800円 （クーポン利用で3,000円オフ：5月5日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Xiaomiの4Kモニター「A27Ui」が3,000円オフ。卓越したUHD画質が魅力

Xiaomi（シャオミ）の4Kモニター「A27Ui」がクーポン利用で3,000円オフ。映画や動画視聴がさらにはかどるアイテムがお買い得です。

ディスプレイには4K UHD（3840×2160ピクセル）画質のIPSディスプレイパネルを採用。フルHD（1920×1080ピクセル）の4倍の解像度で、ディテールも緻密に再現してくれますよ。

リフレッシュレートは最大60Hzで、アクションシーンなど激しい動きでも滑らかに表示が可能です。

標準輝度は360nits（ニト）、コントラスト比は1200:1。明るい室内でも十分に視認できます。

実用性に優れたポートを装備。マルチモニター構築にも最適

多機能なUSB-Cポートを搭載。ノートPCと本体を1本のケーブルで接続できて便利です。

映像・音声信号やデータの転送だけでなく、最大90Wの給電でノートPCの充電も同時に行えますよ。

USB-Cポートに加えて、USB-AやHDMI 2.0、オーディオポートなど複数のポートを装備しています。

3辺をスリムに仕上げたベゼルデザインにより、広い視野角と没入感のある映像体験を実現。

限られたデスクスペースでも圧迫感を与えずに設置でき、複数台並べたマルチモニター構築にもぴったりです。

ブルーライトなど疲れ目を防ぐ技術も充実。ケーブルもすっきり収納できて便利

目にやさしい低ブルーライトに対応。さらにDC調光方式を採用し、画面のちらつきを抑えて長時間でも快適な視聴が楽しめます。

高さの調整や左右の回転、角度調整が可能なスタンドを搭載。自由に縦向き・横向きに回転させられるのは嬉しいですね。

本体背面にクリップ式バックカバーを採用。配線を隠してデスク周りを美しく保てます。

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

