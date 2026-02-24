「金メダルはサカモトに渡せばいい」露メディアが女王リウに“難癖”…「彼女の勝利は女子シングルの劣化の象徴だ」【冬季五輪】

金メダルを手に満面の笑みを浮かべるアリサ・リウ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）に対して、ロシアのスポーツ専門メディア『Championat』が痛烈な批判を展開している。

同メディアは「オリンピックの劣化。なぜ米国のリウの優勝は女子シングルの崩壊なのか」と題したコラム記事を掲載。「彼女の演技を見て、子どもたちはフィギュアスケートを始めたいと思わだろうか」と主張した。

技術面について手厳しい。「彼女の演技にオリンピック精神を感じさせるものはなかった。『より速く、より高く、より強く』が求められるところ、彼女はそのどれでもなかった」と指摘。さらに「平凡な滑り、ジャンプの回転不足。今季のプロトコルを見れば、ほぼ毎大会で回転不足が付いている」とし、「これが五輪王者の演技なのか？ 残念ながら、そうだ」と皮肉を込めた。

記事ではロシア出身で、個人の中立選手（AIN）として出場し、6位に終わったアデリア・ペトロシアンに言及。「彼女は代表のエースとして国の期待を背負っていた。そんな状況で『楽しむ』ことができるだろうか？」と擁護。一方、リウに対しては「彼女の勝利は女子シングルの劣化の象徴だ。『何も難しいことをしなくても勝てる』という宣言のようだ」と断じた。