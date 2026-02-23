この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行系YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が「【The Beatles】ポール・マッカートニーのライブを観にアメリカ・デンバーへ！」と題した動画を公開しました。今回は、アメリカのデンバーで開催されたポール・マッカートニーの「Got Back Tour」を観戦するため、現地へ向かう様子をレポートしています。



動画では、海外アーティストのライブに参加する際に役立つチケット事情について詳しく解説されています。ヤマネさんは、公式サイトでチケットが売り切れていても、アメリカでは「Vivid Seats」などのリセールサイト（再販サイト）を利用することで、ほぼ適正価格でチケットを入手できる文化があると言及。今回の北米ツアーではカリフォルニアやテキサス、シカゴといった人口集積地よりも、価格や売れ残り具合、日本からのアクセスなどを考慮してデンバー公演を選択、日本円で約4万7000円の良席を確保した経緯を紹介しています。



ライブ当日は、午後3時の発売と同時にグッズストアを訪れ、Tシャツなどのアイテムを早々に購入。アメリカ人は早めに来て並ぶという文化があまりないのか、ライブ開始直前には球場内のグッズ売り場が長蛇の列になっている様子を見て、「早め早めの行動が大切」と振り返る。会場となったMLBコロラド・ロッキーズの本拠地「クアーズ・フィールド」の開放的な雰囲気や、スタジアムグルメの様子も収められています。ライブ本編についてヤマネさんは、1曲目の『Help!』から会場のボルテージが最高潮に達したことや、ビートルズ最後の新曲『Now And Then』を生で聴けた感動を熱弁。「想像していたよりもずっと楽しかった」「期待以上のパフォーマンス」と、興奮冷めやらぬ様子で語りました。



また、演奏中でも観客が自由に席を立って飲食を楽しんだり、スマートフォンでの撮影が許可されていたりと、日本とは異なるアメリカならではの自由なライブ鑑賞スタイルについても触れています。MC中にポールが観客の掲げた「SAIKO（最高）」というボードに反応したエピソードなど、現地ならではの体験談は必見。海外でのライブ参戦を検討している方にとって、チケットの手配から当日の動きまで、非常に参考になる内容となっています。