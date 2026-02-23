つくれぽ1700件越え！やみつきになる「絶品フライドポテト」を実際に作ってみた

写真拡大 (全9枚)

無添加で安心！「絶品フライドポテト」を作ってみた

絶妙な塩加減とホクホク感がたまらないフライドポテト。テイクアウトすると、時間が経ってしっとりしすぎてしまうのがちょっぴり残念ですよね。また、冷凍のフライドポテトは便利な反面、「添加物が気になる…」という人も多いのではないでしょうか。


今回は、おうちで簡単に作れる「絶品フライドポテト」のレシピを、編集部スタッフが実際に試してみました。



【材料】

じゃがいも　250g（皮を剥いて200g）

◎小麦粉　大さじ2

◎片栗粉　大さじ2

◎塩　小さじ1/2〜1

◎粗びき黒胡椒　小さじ1/2

◎白胡椒　少々

揚げ油　適量

マヨネーズ・ケチャップ　お好みで


点火前にじゃがいもを入れるのがポイント

1. じゃがいもの皮を剥き、細切りにします。




2. ポリ袋に◎を入れます。




3. 切ったじゃがいもを2に入れ、シャカシャカと振ります。




4. フライパンに油を入れ、火をつける前に粉をまぶしたじゃがいもを入れます。




5. 火をつけて中火で揚げます。じゃがいもがカサカサと音がするまでは、あまり触らないようにしましょう。




6. きつね色になったら火を止めて完成です！




香ばしさ＆スパイシーさがクセになる！



一口食べた瞬間、まるでお店で食べているかのような仕上がりに驚きました。外はサクッと、中はホクホクとしているので、揚げたてならではの絶妙な食感を楽しめます。


揚げ油の香ばしさと、ほんのりと感じる黒胡椒のスパイシーさがいいアクセントになっていて、これは手が止まらないおいしさです。


市販品と違って、何が入っているかがわかるのもうれしいですね。


揚げたてのポテトを楽しみたい人に

多少の手間はかかりますが、その分安心して味わえるのが魅力の「手作りフライドポテト」。冷めると揚げたてのサクサク感は少し落ちてしまいますが、電子レンジで軽く温めたあと、トースターで1〜2分焼き直すと、出来立てに近いおいしさが復活するのでおすすめです。


つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）には、「カリカリサクサクで子どもたちから好評でした」「おいしくて手が止まらないです！」といった絶賛の声が多く寄せられています。


揚げたてのポテトを味わいたい日に、ぜひ作ってみてくださいね。