アツギのノンワイヤーブラ新作登場♡軽量＆涼しい春夏インナー特集

毎日のインナーは、軽やかで快適に過ごせるものを選びたいですよね。アツギの人気ブランド「e-select（イーセレクト）」から、春夏にうれしい軽量設計のノンワイヤーブラが登場します。通気性や着け心地に配慮した機能性と、手に取りやすい価格を両立したラインアップはデイリー使いにぴったり。新作モデルに加えて定番アイテムも揃い、シーンや好みに合わせて選べます♪

春夏向け軽量ノンワイヤーブラ



2026年春夏シーズンに登場する「軽快シームレスカップ」は、従来品より約15％軽量化したシームレスカップのノンワイヤーブラです。

内蔵パッドには細かな穴が開いており通気性が良く、カップ内側は吸汗速乾加工付きメッシュ仕様で暑い日も快適に着用できます。

脇上はヘム仕様でくいこみにくく、バストを丸く整えてくれるのも魅力です。

サイズはM・L・LL、カラーはグレー・モイストベージュ・ピーチの全3色展開で、価格は1,430円です。

「軽快エアリー」は従来品より約30％軽量化したノンワイヤーブラで、より軽やかな着け心地を実現しています。カップ内側は吸汗速乾加工付きメッシュ仕様で、汗ばむ季節もさらりと快適。

脇から背中にかけて幅広の生地を使用することでバスト全体を支え、脇アンダーはヘム仕様でくいこみにくく仕上げています。

サイズはM・L・LL、カラーはアッシュブラウン・ペールラベンダー・アイボリーの全3色展開、価格は1,430円です。

OPAQUE.CLIP×HELLO KITTYキラふわ限定コラボ小物登場

定番ラインアップもチェック



「アウターにひびきにくいシームレスカップ」は、通気性を高めたシームレスカップのノンワイヤーブラです。脇アンダー部分はヘム仕様で段差を軽減し、すっきりとしたシルエットを演出します。

サイズはM・L・LL・3L・4L、カラーはスモークグレー・ハニーアーモンド・ブラックの全3色展開で、価格は1,430円です。

「ひびきにくいハーフトップ」はかぶりタイプのノンワイヤーブラで、縫い代を接着したフラット仕様によりアウターにひびきにくい設計です。

幅広の肩紐はくいこみにくく、タグレス仕様で肌当たりにも配慮されています。

サイズはM・L・LL・3L・4L、カラーはスモークグレー・ハニーアーモンド・ブラックの全3色展開で、価格はM～LLが1,430円、3L・4Lが1,650円です。

「下厚シームレスカップノンワイヤーブラ」は、自然な丸みのあるシルエットを作るシームレスカップを採用したアイテムです。

脇上部分はフリーカット仕様でくいこみにくく、3色切替のチュールレースが華やかな印象を演出します。

サイズはA・B・Cカップのアンダー70・75・80、カラーはブラウン・ライトパープル・ハニーローズの全3色展開で、価格は1,430円です。

軽くて快適な毎日インナーに



軽さや通気性にこだわったアツギのノンワイヤーブラは、暑い季節のデイリーインナーとして頼れる存在。軽量設計や吸汗速乾素材などの機能性に加え、手に取りやすい価格もうれしいポイントです。

春夏の装いをより快適に楽しむためにも、自分に合った一枚を見つけてみてください♡