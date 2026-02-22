「リブート」“後半約20分”鈴木亮平一人二役の対峙シーンに圧倒された声続出「演技力凄まじい」【第5話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/02/22】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第5話が、22日に放送された。鈴木による一人二役の対峙シーンに反響が寄せられている。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平、驚異の一人二役対峙シーン
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
合六（北村有起哉）が率いる闇の組織の100億円を巡り、本物の儀堂（鈴木）を追うため、早瀬（鈴木）と一香（戸田恵梨香）は、儀堂の行方と組織壊滅、2つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。24時間後にタイムリミットが迫る中、儀堂が早瀬を拉致し、2人がついに対峙した。早瀬が目覚めると、儀堂は一香とは真逆の証言をし、早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）の殺害を否定。一香からのビデオ通話をとると、儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）が拉致された姿が映され、儀堂と早瀬は急いで儀堂の部屋へ向かったが、部屋に着くと、警察の捜査が入っており、捕らえられてしまった場面で終わった。
後半は約20分に渡り、鈴木の一人二役の対峙シーンに。早瀬と儀堂、同じ顔でありながらまったく違う人物の会話劇を繰り広げ、視聴者からは「演技力凄まじい」「全然違う人物に見える」「技術もすごい」と圧倒されたという声が続出していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木亮平主演「リブート」
◆鈴木亮平一人二役の対峙シーン
