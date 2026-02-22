【世界の星】ボブスレー男子 フランチェスコ・フリードリヒ ３５ （ドイツ）

３５歳になっても強さを誇り、「氷上のＦ１」と呼ばれるボブスレーの大国ドイツで「皇帝」と称される。

パイロットとしてボブスレーの五輪最多タイの金メダル４個を持っているが、今大会の２人乗りでは銀メダルにとどまり、４人乗りに記録更新をかける。

１７日に行われた２人乗りの３、４回戦。３回戦を終え、首位に立つ別のドイツ代表とは０秒９２差の２位につけた。最終滑走では、力強いスタートを切れたものの、途中で壁に当たるなどしてスピードを上げきれず、逆転は果たせなかった。表彰台では少し悔しそうな表情を見せたが「彼ら（１位の選手）におめでとうと言いたい」と負けを認め、４人乗りでの雪辱に燃える。

２０１８年の平昌（ピョンチャン）、２２年の北京と五輪２大会連続で２人乗りと４人乗りを制覇。ワールドカップと世界選手権を合わせ、１００勝を超えている。「そりの良さだけではなく、スタートのタイミング、氷上で描くライン、押し出しの瞬間の強さは明らか」と自信を見せる。

２１日に始まった４人乗りは、２２日に３、４回戦が行われ、メダルの行方が決まる。「押し出しの質、そりへの乗り込み方、コーナーをどれだけうまく攻められるか」をポイントに挙げる。五輪は今大会を最後とする意向を示しており、有終の美を飾れるか。（浜口真実）

Ｆｒａｎｃｅｓｃｏ Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ ドイツ東部ピルナ出身。１６歳の時に陸上からボブスレーに転向した。五輪は２０１４年のソチ大会から４大会連続出場。