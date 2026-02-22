[2.21 プレミアリーグ第27節](エティハド スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 15 マーク・グエヒ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 27 マテウス・ヌネス

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 33 ニコ・オライリー

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 47 フィル・フォーデン

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ニューカッスル]

先発

GK 1 ニック・ポープ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 3 ルイス・ホール

DF 12 マリック・ティアウ

DF 33 ダン・バーン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 20 アンソニー・エランガ

FW 27 ニック・ボルテマーデ

控え

GK 26 ジョン・ルディ

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 37 アレックス・マーフィー

DF 61 レオ・シャハー

MF 7 ジョエリントン

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 23 ジェイコブ・マーフィー

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 62 ショーン・ニーブ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります