マンチェスター・Cvsニューカッスル スタメン発表
[2.21 プレミアリーグ第27節](エティハド スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 26 ジョン・ルディ
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 37 アレックス・マーフィー
DF 61 レオ・シャハー
MF 7 ジョエリントン
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
