¡¡2025Ç¯12·î22Æü¡¢Æü»º¤Ï¿··¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖSUV¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥ê¥¢NISMO¡×¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÆü»º¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥¢¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æü»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯7·î¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï2021Ç¯6·î¤ËÆüËÜÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¸ÂÄê¼Ö¤òÈ¯É½¤·¡¢Í½ÌóÃíÊ¸³«»Ï¤«¤é10Æü´Ö¤ÇÌó4000Âæ¤ò¼õÃí¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢É¸½à»ÅÍÍ¼Ö¤ÎËÜ³ÊÈÎÇä¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Î½éÂå¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢Æü»º¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿EVÀ½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈºÇ¿·¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·³«È¯¤ÎEVÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¹â¤¤Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ÈÀÅ½ÍÀ¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆü»º¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ä¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆü»º¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤µ¤ä¥â¥À¥ó¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê³°´Ñ¤òÉ½¸½¡£¼¡À¤ÂåÆü»º¼Ö¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖNISMO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥ê¥¢ NISMO¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀìÍÑ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤â»Ü¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢¿··¿¥ê¡¼¥Õ¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£²£°ìÊ¸»ú¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹ÆâÂ¦¤Ë¤«¤±¤Æ3ËÜ¤ÎÅôÂÎ¤«¤é¤Ê¤ë¥é¥ó¥×¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¿·¿§¡ÖæÇ¿éÇµ¸÷¡Ê¥Ò¥¹¥¤¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ë¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¤â¿·¿§¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¡¢³ê¤é¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¥Ê¥Ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥Ó¥ê¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿Êµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Àè¹Ô¼Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸ºÂ®¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤òÅëºÜ¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏGoogle¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖNissan Connect ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤âÁõÈ÷¤·¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥ÉÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤ËÀìÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤òº¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëV2L¡ÊVehicle to Load¡Ëµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ê¥¢ NISMO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢GoogleÅëºÜ¤ÎNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖAC³°ÉôµëÅÅ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4595mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1655mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2775mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï160kW¡Ê218ÇÏÎÏ¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁ°ÎØ¤â¤·¤¯¤ÏÁ°¡¦¸åÎØ¡Ê4WD¡Ë¤ËÅëºÜ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ÏÉ¸½à¤Î¡ÖB6¡×¤¬66kWh¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖB9¡×¤Ï91kWh¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÁ°¡¦¸åÎØ¥â¡¼¥¿¡¼¤Î4WD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æü»º¤ÎÅÅÆ°»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡Öe-4ORCE¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï667Ëü5900±ß¡Á807Ëü2900±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤Ï129Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ê¥¢ NISMO¤Ï849Ëü8600±ß¡Á951Ëü600±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥ê¥¢¤ÎÈ¿¶Á¤ò¡¢1·î²¼½Ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÎÆü»º¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥¢¥ê¥¢¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÍÍ»Ò¸«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÆü»º¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¡Ê¥Ü¥ë¥Ü¡Ë¤ÎSUV¤ÇEV¤Ë¤ª¾è¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡¢Å¸¼¨¼Ö¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ñ»º¼Ö¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ºî¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤´¤È¤Ë·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤Î»î¾è¼Ö¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤¿¤é¤¼¤Ò±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Æü»º¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÍßºî¤È¤¤¤¨¤ë¥¢¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥ê¥¢ NISMO¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖEV¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¥¢¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥ê¥¢ NISMO¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£