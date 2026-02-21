¥Ý¥Æ¥Á¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡Ö300kcal¡×¤Ç¶Ã¤¡ª ÀÎ¤Ï¡Ö1ÂÞ500kcal¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÃÍ¾å¤²¤Ç¡ÈÄã¥«¥í¥êー¡É¤Ë!? È¯ÇäÅö½é¤«¤é¤Î¡ÖÃÍÃÊ¡¦¥«¥í¥êー¡¦ÆâÍÆÎÌ¡×¤òÈæ³Ó
º£¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï1ÂÞ²¿¥°¥é¥à¡© ¥«¥í¥êー¤äÃÍÃÊ¤Ï¡©
¥«¥ë¥Óー¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤òÎã¤Ë¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥ë¥Óー¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÂÞ¤¢¤¿¤ê¤ÎÆâÍÆÎÌ¤Ï55¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÂÞ¤¢¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¤«¤Ä¤Æ¤Ï1ÂÞ100±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï160±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£1ÂÞ¿©¤Ù¤Æ¤â308¥¥í¥«¥í¥êー¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ï¹â¥«¥í¥êー¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
308¥¥í¥«¥í¥êー¤Ï¿©»ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀºÇòÊÆ¤Î¤´ÈÓ100¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï156¥¥í¥«¥í¥êー¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓÃã¤ï¤ó¤Ë·Ú¤¯1ÇÕ¡ÊÌó150¥°¥é¥à¡Ë¤Ç234¥¥í¥«¥í¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹1ÂÞ¡Ê55¥°¥é¥à¡Ë¤Î308¥¥í¥«¥í¥êー¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó200¥°¥é¥àÊ¬¤ËÁêÅö¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÃã¤ï¤ó1ÇÕ¶¯ÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÅö½é¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆâÍÆÎÌ¤ä¥«¥í¥êー¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¥«¥ë¥Óー¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¤Ï1975Ç¯¤ËÆâÍÆÎÌ90¥°¥é¥à¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆâÍÆÎÌ¤ÎÁý¸º¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë»þ¤Ë60¥°¥é¥à¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï55¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆâÍÆÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¼Â¼ÁÅª¤ÊÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹ÃÍ¾å¤²¡×¤Î°ìÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÈ¯ÇäÅö½é¤Î90¥°¥é¥à¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬¸½ºß¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÈæÎ¨¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢1ÂÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥êー¤ÏÌó504¥¥í¥«¥í¥êー¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î1ÂÞ55¥°¥é¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó200¥¥í¥«¥í¥êー¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÅö½é¤Ï¡Ö1ÂÞ¿©¤Ù¤ë¤È500¥¥í¥«¥í¥êーÄ¶¤¨¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÌó300¥¥í¥«¥í¥êー¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆâÍÆÎÌ¤Î¸º¾¯¤¬¡¢¥«¥í¥êー¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È¯ÇäÅö½é¤È¸½ºß¤ÎÈæ³Ó¤ò¿ÞÉ½2¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½2
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¥«¥í¥êー¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»é¼Á¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×
1ÂÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥êー¤¬°ÊÁ°¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬»é¼Á¤Ç¤¹¡£55¥°¥é¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹1ÂÞ¤Ë¤Ï»é¼Á¤¬19.8¥°¥é¥à´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÏÌý¤ÇÍÈ¤²¤Æºî¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»é¼Á¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢»é¼Á¤ÎÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ¤òÁí¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÝ¼èÎÌ¤Î20～30¡ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢30～49ºÐ½÷À¡Ê¿ÈÂÎ³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¡Ë¤Î¿äÄê¥¨¥Í¥ë¥®ーÉ¬Í×ÎÌ¤Ï2050¥¥í¥«¥í¥êー¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Î»é¼Á¤ÎÌÜÉ¸ÎÌ¤ÏÌó46～68¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹1ÂÞ¤ÇÌó19.8¥°¥é¥à¤Î»é¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢1Æü¤ÎÌÜÉ¸ÎÌ¤ÎÌó29～43¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤Ç¤È¤ë»é¼Á¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò1ÂÞ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç»é¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´Ö¿©¤È¤·¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò³Ú¤·¤àºÝ¤Ï¡¢¿©»öÁ´ÂÎ¤Î»é¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÆâÍÆÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹1ÂÞ¤Î¥«¥í¥êー¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¤Î¿ä·×Ìó504¥¥í¥«¥í¥êー¤«¤é¸½ºß¤Ï308¥¥í¥«¥í¥êー¤Ø¤ÈÌó200¥¥í¥«¥í¥êー²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÈÓÃã¤ï¤ó1ÇÕ¶¯ÄøÅÙ¤Î¥«¥í¥êー¤Ç¼ý¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»é¼Á¤Ï1ÂÞ¤Ç1Æü¤ÎÌÜÉ¸ÎÌ¤ÎÌó29～43¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£´Ö¿©¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àºÝ¤Ï¡¢¿©»öÁ´ÂÎ¤Î»é¼Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£
¼¹É®¼Ô : ¶â»Ò¸»Ê
CFP