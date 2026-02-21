JAL¤Î¡Ö¶õ¤ÎÌ£¡×¤¬Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ë½±Íè¡ª µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡È12¤Î»ÉµÒ¡É¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¹ñÆâÀþµ¡ºà¤Ë¤â¡ÖÊÑ²½¡×¤â
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤ÈJAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¡¢¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Õ¡¼¥º¤Ê¤É·×12ÉÊ¤ò¡¢2·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢JAL¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤äµ¡Æâ¿©³«È¯¥Á¡¼¥à¤¬´Æ½¤¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖJAL¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡×¥¹¥´¤¤Á´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸ÜµÒ¤Ë¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÏJAL¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤äµ¡Æâ¿©³«È¯¥Á¡¼¥à¤¬´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤ÏÁ´8ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£JAL¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¤äÆÁÅç¸©»ºÌÚÆ¬¤æ¤º¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¤Î¿©ºà¤òÁªÄê¤·¡¢Ìó10¥«·î¤«¤±¤Æ¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤ä¡ÖL¥Á¥¡×¤Ê¤É¥Õ¥é¥¤¥É¥Õ¡¼¥º3ÉÊ¤Ï¡¢JAL¹ñºÝÀþ¤Îµ¡Æâ¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢JAL¤Ï2·î24Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¹ñºÝÀþ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¡×¤ò¹ñÆâÀþÁ´Ï©Àþ¤Ç¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡Öº£¸å¤â¸ß¤¤¤Î»ý¤Ä¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£