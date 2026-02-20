サンリオキャラクターズ×ブタメン♡限定コラボ全18種

愛され続けるカップ麺「ブタメン」と、人気のサンリオが展開するサンリオキャラクターズが夢のコラボ♡『ブタメン×サンリオキャラクターズ』コラボ菓子セットが、2月26日（木）より全国のサンリオショップほかで発売されます。ホワイトデーのギフトにもぴったりな、ときめきあふれるラインナップに注目です。

全18アイテムの豪華コラボ

1993年の発売以来30年以上愛されてきた「ブタメン」。今回のコラボでは、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、バッドばつ丸がブタメンくんになりきったオリジナルデザイン全18アイテムが登場します。

すべてのアイテムに「ブタメン（とんこつ味）」1個と、キラキラシール（全10種）1枚付き♪見て楽しい、食べておいしい、特別感たっぷりのシリーズです。

※シークレットタイプのため、シールの絵柄はお選びいただけません。

コラボ菓子セット詳細

ブタメン＆マスコットキーホルダー（全5種）は各2,497円（税込）。手に持ったブタメンとフォークがポイントで、なりきり姿がキュートなマスコットホルダーです。

ブタメン＆ミニポーチ（全5種）は各2,200円（税込）。カップ部分がポーチ仕様になっており、イヤホンやリップなどの小物を収納可能。顔をのぞかせたデザインも魅力です♡

ブタメン＆フタストッパー（全5種）は各990円（税込）。ブタメンを作る時間を楽しくしてくれるアイテムで、使用しない時はアクリルスタンドとして飾ることもできます。

ブタメン＆巾着は990円（税込）。バッグの中の整理に便利なサイズで、コスメや小物収納にも活躍。

ブタメン＆メラミンカップは1,100円（税込）。ブタメンくんとキャラクターたちが並んだデザインで、割れにくいメラミン製。

ブタメン＆メラミンミニどんぶりは1,496円（税込）。ミニカップサイズのブタメンにちょうどいいサイズで、普段使いしやすいメラミン製です。

©ʼ26 SANRIO 著作（株）サンリオ

ギフトにも自分用にも♡

遊び心たっぷりのデザインと実用性を兼ね備えた今回のコラボ。ホワイトデーの贈り物はもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもおすすめです。

ブタメンくんになりきったサンリオキャラクターズと一緒に、楽しいおやつ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡