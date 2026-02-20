King & Princeが、3月25日にリリースする18枚目のシングル「Waltz for Lily【初回限定盤B】」に収録される”「STARRING」プレミアナイトBehind the scenes” のティザー映像を公開した。

「STARRING」プレミアナイトとは、「STARRING」のリリースを記念して2025年12月に開催された一夜限りのイベント。東京・歌舞伎町をジャックして行われた本物の映画にも引けを取らない規模のレッドカーペット、そして11本の特報と限定映像の特別上映会が行われたという。上映会では、アルバム収録楽曲の1曲1曲を架空の映画の主題歌に見立てて制作された本物さながらの映画の特報映像や、イベント限定のメイキング映像が上映され、アルバムテーマが映画ということでその世界観を映画館で堪能できる内容になっていたとのこと。

https://youtu.be/nnmKHq3E26Q

イベントには限られた人数の当選者のみの招待となったが、その裏側が見たいというリクエストも多かったため、メンバー考案によって今回特別に「STARRING」プレミアナイトのビハインド映像が、最新シングルの特典映像として収録されることとなった。

最新シングル「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる美しいラブソングになっているという。

◾️18thシングル「Waltz for Lily」

2026年3月25日（水）発売

特設サイト：https://kingandprince7th.jp 初回限定盤A 初回限定盤B 初回限定LIVE盤 通常盤 ○初回限定盤A

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9072

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9073

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Misbehave (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・「Waltz for Lily」 Music Video

・「Waltz for Lily」 Music Video Parallel reel

・「Waltz for Lily」 Music Video Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定盤B

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9074

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9075

【CD】

1.Waltz for Lily

2.I promise (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes

・King & Prince「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定LIVE盤

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9076

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9077

【CD】

1.Waltz for Lily

2.One Sided Love (Quiet Session Club)

3.泡の影 (Quiet Session Club)

4.Sing Your Melody (Quiet Session Club)

【Blu-ray/ DVD】

・Quiet Session ClubOne Sided Love / 泡の影 / Sing Your Melody

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○通常盤（初回プレス）

CD：\1,300（税込）UPCJ-9078

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9078終了後、通常盤／UPCJ-5018に切り替わります。

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Umbrella

3.Wanderer

仕様：3Pケース仕様 ▼先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・初回限定LIVE盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ ▼封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ▼初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2026年3月24日（火）昼12:00〜2026年4月24日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。