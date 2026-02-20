銅メダルの17歳・中井亜美“あのポーズ”の真相を本人が解説「“惜しかったな〜あとちょっとだったな〜”という感じ」【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）がフリーの演技終了直後に見せた、唇に指をあてて小首をかしげるしぐさが話題となっている。木村拓也キャスターが“あのポーズ”の秘話を本人に聞いた。

――演技が終わった後の（首をかしげた）この表情について、詳しく教えていただいてもいいですか。

中井亜美選手：

う〜ん、アクセルをしっかり着氷できた分、細かなミスがあったので、それがすごく心残りというか、惜しかったなというふうな気持ちではあります。

――悔しさというか、何の表情?

中井亜美選手：

「惜しかったな〜あとちょっとだったな〜」という感じ（笑）。

木村拓也キャスター：

あまりにもキュートだったので、どういう思いだったのか気になったのですが、悔しさから来た表情ということは、つまり本人も言っていましたけど、「4年後」という言葉を出していました。4年後には喜びの演技のあとに、何かの表情が出るかもしれないなと、勝手にわくわくしました。

（「イット！」2月20日放送より）