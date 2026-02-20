自動運転車の開発が進む現代、その根底には人間のうっかりミスによる事故をなくす安全性向上がミッションにあります。が、自動運転＝人間より安全というわけでもないようで…。

Teslaの事故レポート

米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）のデータを引用し、ネタ元ElectrekがTeslaのロボタクシーについて報じています。現在、Teslaロボタクシーはテキサス州オースティンで限定的にテスト運用中。

TeslaがNHTSAに報告したレポートによれば、先月（2025年12月から2026年1月）の事故件数は5件。そのすべてがオースティンのロボタクシー（Tesla Model Y）の自動運転システムが影響したものでした。事故内容は、時速17マイル（約時速27キロ）で走行中にモノにぶつかった。Teslaロボタクシーが停車中にバスとぶつかった。時速4マイル（約時速6キロ）でトラックとぶつかった。そして、低速でのバック中にモノにぶつかったのが2件。

約9万キロ走るたびに事故1件

Electrekによれば、昨年6月のオースティンでのロボタクシー運用スタート以来、Teslaが報告した事故件数は合計14件。Teslaは四半期決算にて、11月までのロボタクシー総走行距離が70万マイルに達したと報告しており、Electrekはここから1月中旬まででおよそ80万マイル達成と計算。80万マイルで事故14件なら、およそ5万7000マイル＝約9万1000キロで1件の事故が起きている計算になります。

これ、Tesla的に見てもいい数字とは言えません。Teslaの安全レポートによれば、アメリカにおける人間の運転手は、走行距離22万9000マイル（約37万キロ）で小規模な事故が1件、69万9000マイル（約112万キロ）で大きな事故が1件起きているといいます。とすると、Teslaのロボタクシーは、アメリカの一般的な人間ドライバーよりも事故発生率が高いことになります。

今回報告されたロボタクシーの事故が小さな事故だとしても、人間のおよそ4倍事故っていることに…。

なぜ自動運転を開発するのか。自動運転タクシーの他社との競争では、稼働台数や走行距離よりも、事故件数の少なさで競ってほしいものですが…。

Source: Electrek